Представителите на добре познатата у нас верига гръцки магазини Jumbo обявиха, че са обезпокоени от спада на продажбите в големия пазар на съседна Румъния. Дружеството отчита намаление от 4%, докато у нас е отчетен 15% ръст, съобщава румънската Mediafax, позовавайки се на гръцкото издание Financial Press.

"Румънският пазар показва признаци на умора. Jumbo Group преминава през период на засилено внимание към румънския пазар, след като последните данни показаха 4% спад в продажбите в Румъния, докато други пазари на групата продължават да растат: +15% в България и +11% в Гърция", съобщават от Jumbo.

Обичайно дивидентите за акционерите са свързани с печалбите, но при Jumbo се обсъжда различен сценарий, при който средствата за растеж, с фокус върху Румъния, се управляват по друг начин, пишат гръцки медии.

Местният икономически контекст не е благоприятен, защото за пети пореден месец покупателната способност е компресирана, местната валута се обезценява и ДДС-то е увеличено. Всичко това изпраща "признаци на умора" на пазара в Румъния, което засяга инвестиционните планове на гръцката компания.

Румъния никога не е била "вторична столица" за Апостолос Вакакис, основателят на групата. Напротив, страната представлява един от основните залози за растеж, с планове за нови магазини и отпускане на значителни средства за разширяване на мрежата.

Въпреки това, тъй като търсенето намалява и несигурността относно наличните доходи продължава, инвестициите (особено агресивните) могат да бъдат отложени или дори временно "замразени".

Стратегия за разпределение на акциите

Експерти на фондовия пазар обясняват логиката зад това възможно решение: средствата, които биха били насочени към Румъния, биха могли да бъдат пренасочени като налична ликвидност за извънредно разпределение на парични средства на акционерите.

Стратегията за разпределение на групата предвижда разделяне на печалбата на три равни части: една трета за органичен растеж, една трета за данъци и консолидация на паричните резерви и една трета за разпределение на акционерите.

По този начин, ако планираните инвестиции в Румъния бъдат отложени, частта, предназначена за капиталови разходи, би могла временно да се върне под формата на допълнителен дивидент. Този сценарий, според източници в брокерски кантори, се разпространява от края на миналата седмица и пазарът реагира незабавно на новините за ликвидност.

Междувременно основателят на групата заяви пред гръцката преса, че Jumbo намалява цените на 90 от 100 продукта, които предлага, благодарение на намаляващите разходи за транспорт и енергия.

По последни данни групата на Jumbo оперира 89 магазина, от които 53 са в Гърция, 6 в Кипър, 10 в България и 20 в Румъния. Компанията има и онлайн магазини в Гърция, Кипър, Румъния и България.