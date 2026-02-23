Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на компанията за бутилиране на вода "Девин" ЕАД. От 21 февруари 2026 г. той става и член на изпълнителния комитет на белгийската група Spadel, собственик на дружеството, предадоха оттам.

Назначението е част от дългосрочната стратегия на "Девин" да развива лидерския потенциал вътре в организацията и да инвестира в устойчиво изграждане на експертност. Тонов е част от екипа на компанията повече от 13 години, а кариерният му път преминава през ключови управленски позиции.

"Да застана начело на компанията, в която съм израснал професионално, е чест и голяма отговорност. През годините DEVIN се утвърди като символ на качество, доверие и иновации благодарение на силния екип и ясната стратегическа посока. Вярвам, че единственото устойчиво конкурентно предимство са хората - техните знания, ангажираност и стремеж към развитие са в основата на дългосрочния успех. Моята цел е заедно с екипа да продължим да надграждаме постигнатото и да развиваме компанията като модерна, ефективна и устойчива организация", коментира Тонов.

Източник: "Девин" Пепо Тонов, изп. директор на "Девин" ЕАД

Пепо Тонов се присъединява към "Девин" през 2012 г. като главен финансов контрольор. В тази роля той има ключов принос за укрепването на финансовата дисциплина и оптимизацията на процесите в компанията.

През 2017 г. поема поста търговски директор. Под негово ръководство "Девин" затвърждава лидерските си позиции на пазара на бутилирана вода в България, разширява присъствието си в стратегически канали и реализира инициативи за повишаване на ефективността и дигитализацията. Сред тях е и внедряването на решения с изкуствен интелект в търговските процеси - стъпка, която поставя компанията сред по-иновативните играчи в сектора.

Мениджърът поема поста от Борислава Налбантова, която се оттегля след 16 години начело на компанията.