Ракан Рабани поема поста изпълнителен директор на "Аурубис България" АД от 1 октомври 2025 г, съобщиха от дружеството. Той наследява Тим Курт, който ще се фокусира върху международната си роля като главен оперативен директор на групата Aurubis AG, но остава председател на съвета на директорите на българското дружество.

Смяната идва в ключов момент за завода до Пирдоп и Златица - стратегически актив със структурно значение за икономиката на страната и един от най-големите износители у нас. "Аурубис България" е и сред най-големите компании в страната. Компанията е в процес на реализиране на четиригодишната инвестиционна програма "Инвестиции за прогрес. България 2027", с бюджет от 400 млн. лв.

Кой е Ракан Рабани?

Рабани е част от групата Aurubis от 2018 г., където заема позицията директор "Стратегически проекти" в централата в Хамбург. Преди това е работил за Glencore и Russell Mineral Equipment, натрупвайки сериозен опит с проекти в Канада, Европа, Австралия, Южна Африка, Централна Азия и Близкия изток. Завършил е инженерна химия в университета "Макгил" в Канада, със специализации в минно дело, бизнес развитие и корпоративни финанси.

"Целта ми е да бъда катализатор за производителност и иновации, като продължим развитието на безопасна и устойчива индустриална култура", коментира Рабани.

Новият съвет на директорите на "Аурубис България" включва Ракан Рабани, Тим Курт и Димо Кирилов. Те бяха избрани с тригодишен мандат по време на Общото събрание на акционерите на 19 септември 2025 г.

"Уверен съм, че с Ракан компанията ще продължи устойчивото си развитие. Работили сме заедно по проекти в България и ще продължим сътрудничеството си", заяви Тим Курт.

Aurubis AG е водещ световен доставчик на цветни метали и един от най-големите рециклатори на мед в света. Акциите ѝ се търгуват във Франкфурт и са част от MDAX, GCX и STOXX Europe 600.

Заводът в Пирдоп и Златица е ключов индустриален център, който осигурява както износ, така и значителни инвестиции в устойчиви технологии - включително изграждане на ВЕИ, мерки за енергийна ефективност и екологични подобрения.