Несъмнено едно от най-важните събития, което ще засегне българските потребители през 2026 г. е приемането от 1 януари на единната европейска валута. Заради това от месеци в магазини, онлайн сайтове, касови бележки, фактури и т.н. виждаме цени в двете валути - български лев и евро.

И ако цените на хранителните продукти, а и всички останали стоки, да са променливи величини (понякога всеки ден, дори по няколко пъти на ден), то месечните и годишни абонаменти на стрийминг платформите и технологични гиганти не се променят толкова често. По-скоро през година-две.

Някои от тях държат цените си в евро, макар и да е възможно да се използват услугите им и на пазар като българския. Други ги показват в двете валути от преди да стане официално, че България ще приеме единната валута. Трети пък ги показват изцяло в лева.

Такъв пример е американският гигант Apple. Към момента цените на услуги като Apple Music, iCloud и Apple TV се визуализират в местната валута. Тази седмица от компанията разпратиха до потребителите си с Apple акаунт информация за ценоразписа в евро след 1 януари.

Макар и да няма официални данни за точната бройка на ползвателите на устройства с iOS операционна система, нито за тези с Apple ID или абонамент за някоя от услугите на технологичната компания, според различни източници става дума за около 20% от пазара.

При разглеждането на новите цени, на прима виста прави впечатление, че при пресмятане по официалния курс 1,95583 BGN = 1 EUR новите цени са с една идея в полза на потребителите. Така индивидуалният план за Apple Music, който сега е 9,99 лв., става 4,99 евро или около 33 стотинки по-малко.

По същия начин допълнително облачно пространство от 200 GB в iCloud ще струва 2,99 евро при 5,99 лв. сега - 14 стотинки надолу. По-голяма разлика в полза на потребителите се забелязва при годишния абонамент за Apple TV, който от 179 лв. сега ще стане 89 евро или близо 5 лв. надолу. При месечния разликата е около 40 стотинки.

Индивидуалният абонамент за Apple One, който обединява услугите Music, TV и Arcade, както и включва iCloud 200 GB, на месец ще струва 12,99 евро, което е с 54 стотинки по-малко от сегашните 25,95 лв. Семейният, който е валиден за до 5 души, ще е с почти 70 стотинки по-евтин - при 32,95 лв. сега, ще стане 16,49 евро.

Най-голямата разлика в полза на клиента (-12,66 лв.) се наблюдава при 12 TB облачно пространство, което при сегашните 129,99 лв. ще струва 59,99 евро.

В сравнение с други европейски пазари, които също използват единната валута, българските са една-две идеи по-ниски. Така Apple Music в Испания, Франция, Германия, Италия и Белгия струва 10,99 евро, а на местния пазар ще е 9,99 евро. В същите тези страни и Apple TV е по-евтина - 9,99 евро при 8,99 в България.