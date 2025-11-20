Несъмнено едно от най-важните събития, което ще засегне българските потребители през 2026 г. е приемането от 1 януари на единната европейска валута. Заради това от месеци в магазини, онлайн сайтове, касови бележки, фактури и т.н. виждаме цени в двете валути - български лев и евро.
И ако цените на хранителните продукти, а и всички останали стоки, да са променливи величини (понякога всеки ден, дори по няколко пъти на ден), то месечните и годишни абонаменти на стрийминг платформите и технологични гиганти не се променят толкова често. По-скоро през година-две.
Някои от тях държат цените си в евро, макар и да е възможно да се използват услугите им и на пазар като българския. Други ги показват в двете валути от преди да стане официално, че България ще приеме единната валута. Трети пък ги показват изцяло в лева.
Такъв пример е американският гигант Apple. Към момента цените на услуги като Apple Music, iCloud и Apple TV се визуализират в местната валута. Тази седмица от компанията разпратиха до потребителите си с Apple акаунт информация за ценоразписа в евро след 1 януари.
Макар и да няма официални данни за точната бройка на ползвателите на устройства с iOS операционна система, нито за тези с Apple ID или абонамент за някоя от услугите на технологичната компания, според различни източници става дума за около 20% от пазара.
При разглеждането на новите цени, на прима виста прави впечатление, че при пресмятане по официалния курс 1,95583 BGN = 1 EUR новите цени са с една идея в полза на потребителите. Така индивидуалният план за Apple Music, който сега е 9,99 лв., става 4,99 евро или около 33 стотинки по-малко.
По същия начин допълнително облачно пространство от 200 GB в iCloud ще струва 2,99 евро при 5,99 лв. сега - 14 стотинки надолу. По-голяма разлика в полза на потребителите се забелязва при годишния абонамент за Apple TV, който от 179 лв. сега ще стане 89 евро или близо 5 лв. надолу. При месечния разликата е около 40 стотинки.
HBO Max затяга мерките срещу споделянето на пароли
От септември платформата ще изисква доплащане от 7,99 долара месечно за добавяне на още един член към акаунт
Индивидуалният абонамент за Apple One, който обединява услугите Music, TV и Arcade, както и включва iCloud 200 GB, на месец ще струва 12,99 евро, което е с 54 стотинки по-малко от сегашните 25,95 лв. Семейният, който е валиден за до 5 души, ще е с почти 70 стотинки по-евтин - при 32,95 лв. сега, ще стане 16,49 евро.
Най-голямата разлика в полза на клиента (-12,66 лв.) се наблюдава при 12 TB облачно пространство, което при сегашните 129,99 лв. ще струва 59,99 евро.
Apple очаква рекордни продажби през празничния сезон, движени от iPhone 17
Технологичният гигант отчита най-високата си годишна печалба досега и прогнозира двуцифрен ръст на приходите
В сравнение с други европейски пазари, които също използват единната валута, българските са една-две идеи по-ниски. Така Apple Music в Испания, Франция, Германия, Италия и Белгия струва 10,99 евро, а на местния пазар ще е 9,99 евро. В същите тези страни и Apple TV е по-евтина - 9,99 евро при 8,99 в България.