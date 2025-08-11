HBO Max ще засили контрола върху споделянето на пароли между потребители. По време на отчета за второто тримесечие миналия четвъртък ръководителят на стрийминг подразделението на Warner Bros. Discovery Джей Би Перет обяви, че от следващия месец напомнянията за ограничаване на споделянето на акаунти ще станат по-настойчиви. Целта е потребителите, които споделят достъп с хора извън домакинството си, да бъдат насочени към опцията за добавяне на още един член срещу допълнителна такса от 7,99 долара месечно.

"През септември вече ще започнете да виждате съобщенията, които досега бяха сравнително ненатрапчиви и можеха лесно да се затворят, да стават по-фиксирани, така че хората да трябва да предприемат действие", каза Перет. Той уточни, че засега платеното споделяне е "доброволен процес".

HBO (Max) в България

На този етап няма информация дали промяната ще засегне българския пазар и как. Макар да няма официална информация за броя на абонатите на компанията на у нас, счита се, че тя е най-разпространената и използвана сред стрийминг услугите за видео съдържание. Според някои източници използващите я в България са около или малко над 500 хиляди души. Със стартирането в страната на Max през май 2024 г. бяха въведени два абонаментни плана - Standard и Premium.

Първият е на цена от 7.99 евро на месец или 79.90 на година. Premium планът струва съответно 9.99 и 99.90 евро. Има и възможност за допълнително спортно съдържание срещу 3 евро. Стандартният план дава възможност на потребителите да стриймват съдържание на до две устройства едновременно, което е с Full HD резолюция, както и до 30 изтегляния за гледане в офлайн режим.

При премиум плана може да се гледа на до 4 устройства, а съдържанието е с Full HD или 4K резолюция на картината и Dolby Atmos звук в зависимост от заглавието. Свалянията при него са 100.Add-ът "Спорт" дава достъп до спортни събития, сред които тенис турнири от Големия шлем, колоездачни обиколки, както и предаванията на живо на Eurosport 1 и Eurosport 2.

През май тази година от Warner Bros. Discovery обявиха, че от лятото ще върнат старото име на платформата и тя вече (отново) е HBO Max. Тя бе за първи път именувана така през 2020 г., а в България стана достъпна през март 2022 г. Малко след това пък бе обявено, че платформата ще стане Max.

След Netflix и Disney+, ред е на HBO Max

След като Netflix и Disney+ въведоха свои ограничения върху споделянето на пароли, Warner Bros. Discovery обяви собствен план за прилагане на платено споделяне още миналата година. Засега HBO Max използва "ненатрапчиви съобщения" за уведомяване на потребителите, но все още не е започнал стриктно да налага новата политика.

По думите на Перет, по-агресивното прилагане на мерките ще започне по-късно тази година. Платформата вече разчита на информация от акаунтите, IP адреси, идентификатори на устройства и активност на потребителите, за да установи дали даден достъп се споделя извън домакинството.

Абонатите нарастват, но рискът от недоволство остава

В месеците след връщането на името HBO Max платформата е привлякла 3,4 млн. нови абонати, достигайки общо 125,7 милиона по света. Според прогнозите на Warner Bros. Discovery, до края на 2026 г. броят им може да достигне 150 млн. благодарение на разширяване на присъствието на нови пазари и обогатяване на съдържанието.

Ръководителите на компанията очакват въвеждането на платено споделяне да стимулира ръста на абонатите, по подобие на Netflix, който отчете положителен ефект след ограничаването на паролите. Въпреки това, на фона на растящата умора от абонаменти, допълнителните такси за споделяне може да предизвикат недоволство сред част от потребителите.