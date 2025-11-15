През 2009 година основателите на шведския сайт за пиратско кино и музика Pirate Bay са осъдени за нарушаване на Закона за авторските права. Макар властите да изземват домейна, сайтът се прехвърля на други онлайн адреси и остава в интернет пространството. По същото време Netflix тепърва набира популярност, а през 2013 година продуцира първия си сериал - "Къща от карти".

Повече от десет години по-късно стрийминг платформите като HBO Max, Disney+, Apple TV+ и Amazon Prime изживяват бум с милиони абонати по целия свят. Последните месеци обаче показват друго - все по-малко потребители и възраждане на онлайн пиратството.

На какво се дължи?

Според английската фирма за мониторинг на пиратството и защита на съдържанието MUSO нелегалното гледане на филми и сериали достига най-ниското си ниво през 2020 г. със 130 милиарда посещения на уебсайтове, пише Guardian.

Източник: iStock

През 2024 г. обаче този брой се е увеличил до 216 милиарда, като веки четвърти швед между 15 и 24 години признава, че се е възползвал от заобикалянето на платформите. Част от анкетираните споделят, че използват пиратски сайтове, дори когато имат абонамент към някоя платформа.

От една страна, това се дължи на увеличаващите се цени на абонаментните планове. В началото срещу няколко долара платформата предоставя достъп до голям каталог от филмово съдържание. В момента цената на повечето големи стрийминг платформи надвишава десет долара.

Едновременно с това, нивото на предлаганите услуги постепенно се понижава. Най-евтините абонаменти не премахват рекламите, въвежда се ограничение за броя на свързаните акаунти и местоположението на потребителите. Абонатите се оплакват, че част от продуктите изчезват от каталога, а други остават недостъпни в някои региони поради местни разпоредби.

От друга страна, платформите продуцират собствени проекти. Така, за да могат да следят най-актуалните програми, потребителите трябва да си закупят абонамент в няколко различни канали.

Източник: iStock

През 2016 година HBO инвестира близо 10 милиона долара на епизод (4 сезона) в научнофантастичния си сериал "Западен свят". Той печели положителни отзиви както от зрителите, така и от критиците, като дори има номинация за "Еми". Малко по-късно обаче сериалът изчезва от каталога на компанията заради отказа ѝ да изплати авторските хонорари, разказва Money Legends.

В началото на годината HBO премахна повече от 80 предавания, които не са с висока гледаемост, в опит да намали разходите си и да получи данъчни облекчения, като ги декларира като бизнес загуби. Подобна стратегия използват и други от конкурентите им като Disney+.

Добре забравено старо

Така хората намериха решение на тези проблеми, като се обърнаха отново към познатите пиратски сайтове. За това десетилетие обаче те също са се променили - потребители във форумите посочват, че интерфейсът им се е подобрил значително, в някои от случаите липсват реклами, а библиотеките им комбинират стари и нови сериали от всички платформи.

Вече не е необходимо потребителите да чакат филма да се свали, а могат да го стартират директно от сайта. Географските ограничения също не са фактор.

Според доклад на изследователския център Parks Associates до края на 2027 г. стрийминг индустрията в САЩ ще претърпи загуби от пиратство в размер на 113 милиарда долара. Проучване на Civic Science показва, че през последните шест месеца 31% от платените абонати признават, че са анулирали една или повече стрийминг услуги, а 26% - че тепърва са се регистрирали.

Това показва, че някои потребители все още предпочитат да заплатят абонамент пред това да посещават пиратски сайтове. Като аргумент посочват сигурността, която им гарантират официалните канали и риска от хакерски атаки при незаконните.

Пиратството не се ограничава само до киноиндустрията. Незаконното разпространение на музика и книги също изживява разцвет. Данни на MUSO показват, че между 2019 и 2024 г. пиратството на манга е нараснало с 347%.

Отлива на абонати от стрийминг платформите причинява значителни загуби в печалбите и спад на акциите на мултимедийните компании. От друга страна, заобикалянето на таксите води до по-ниски заплати за работниците в индустрията като актьори, сценаристи, оператори, монтажисти, сценични работници, осветители, каскадьори, дизайнери, автори, преводачи, музиканти и други.