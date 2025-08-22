Fox Corporation стартира стрийминг услуга, наречена FOX One, с месечен абонамент от $19,99 и 7-дневен безплатен пробен период, насочена към по-млада аудитория и зрители извън традиционната кабелна телевизия. Услугата обединява съдържанието на всички телевизионни канали на групата - Fox News, Fox Business и Fox Sports - на едно място, както на живо, така и по заявка. Целта е да се достигне аудитория, която все по-малко използва кабелна телевизия: средната възраст на зрителите на Fox News е 69 години, според Nielsen.

Пийт Дистад, шеф на стрийминг отдела на FOX, отбелязва пред Financial Times "невероятен" интерес към съдържанието на YouTube, което показва, че има много страстни фенове на спорта и новините извън платената телевизия. Според Лаклан Мърдок, главен изпълнителен директор на Fox Corporation, новата платформа се очаква да привлече до 10 милиона абоната през следващите години, а приоритетът е устойчивата печалба, а не бързото увеличаване на броя на потребителите.

Няма ифнормация дали FOX One ще е достъпна в Европа, но при търсенето на мобилната ѝ версия в магазина за приложения (на Apple в конкретния случай) не бива откриа. Също така при опит за регистрация чрез browser формата не приема български ZIP код.

Съдържание на живо

Платформата предоставя достъп до актуални новини, спортни мачове и развлекателни програми в реално време, включително от тази есен и мачовете на Националната футболна лига на САЩ (NFL). Абонатите могат да следят Fox News Channel на живо 24 часа в денонощието, като получават известия за най-новите събития. FOX One включва и популярни сериали, емблематични спортни събития и съдържание на FOX Nation и B1G+, които могат да се добавят като допълнителни пакети.

Платформата използва интелигентни AI технологии, които позволяват персонализирано подреждане на съдържание, подобрено търсене и интелигентно откриване на предавания. Потребителите могат да записват любимите си програми без ограничения и да ги гледат по всяко време. Ако се присъединят по-късно към някое събитие, могат да наваксат пропуснатите акценти и след това да се включат на живо, като дори могат да скрият резултата, за да избегнат спойлери.

Бъдещи планове

FOX One наследява технологичните постижения на Fox, като успешното излъчване на Super Bowl LIX на Tubi, което достигна 15,5 милиона едновременни зрители и 24 милиона уникални зрители. Платформата е проектирана за живи излъчвания на голям мащаб и предлага разнообразие от къси видеа, спортни истории и популярни ТВ клипове във вертикален формат, подходящи за бързо прелистване.

Fox е по-късен играч в стрийминга в сравнение с конкуренти като Disney, Warner Bros и NBCUniversal, но платформата се очаква да бъде ключов инструмент за адаптация към спада на традиционната телевизия и промяната в потребителските навици.

Уроците от CNN+

FOX One не е и навярно няма да е последната платформа на голяма телевизонна група. Но тя се отличава от такива като провалилата се CNN+ като се фокусира върху ключови и популярни програми на Fox News, Fox Sports и развлекателните канали на групата. Също така комбинира съдържание на живо и по заявка и използва персонализирани AI функции, за да задържи вниманието на зрителите.

А CNN+ се провали, защото не предложи уникално или "ударно" съдържание, което зрителите да не могат да намерят другаде, и не достави обещанията на бранда за новини на живо. Платформата стартира без адекватно проучване на пазара и промени в ръководството доведоха до липса на ясна стратегия. Освен това, потребителите бяха претоварени от множеството стрийминг услуги и търсеха по-прости, "всичко-в-едно" решения, вместо нишови предложения като CNN+.