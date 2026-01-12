По всичко изглежда, че 2025 година се превръща в най-успешната година на автомобилния пазар у нас. След като миналата седмица излязоха данните за продадените нови леки коли у нас и отбелязаха рекордни продажби, през тази станаха ясни подробностите за луксозния клас.

Но нека първо да припомним голямата картинка: точно 49 389 нови возила от категория М1 са били продадени у нас през изминалите 12 месеца. Това представлява ръст от 6431 броя спрямо 2024-та. Досегашната рекордна година беше 2008-а с 45 578 продажби.

Специализираното издание automedia.bg поглежда по-дълбоко в статистиката и публикува извадка за продажбата на луксозни автомобили у нас - и я определя като "същинска експлозия".

През 2019 година броят на продажбите на най-елитните марки възлиза на 154 броя (нови и на старо), то през миналата те вече са 461 броя. И това, внимание, е без Porsche. С тях общият брой достига съответно 833 и 2315 луксозни автомобила. Останалите марки са McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley и Maserati.

Бумът в най-високия пазарен сегмент става още по-очевиден, ако съпоставим днешните му равнища с тези от 2019, последната година преди пандемията.

За това време продажбите на Maserati в България са скочили със 100%, тези на Porsche - със 173%, на Bentley - със 194%, а при най-ексклузивните марки ръстът е далеч над 200% - 221% в случая с Rolls-Royce, 279% при Ferrari, 414% при Lamborghini, 460% при Aston Martin. Тези сметки включват регистрираните нови и употребявани автомобили на тези брандове, но в България по-голямата част от "употребяваните" са също на практика нови.

Важно уточнение е, че в статистиката влизат само официално регистрирани у нас машини, без такива с чужди номера или колекционерски.

Класация на луксозните автомобили в България

Ако сте забелязали по улиците спортни джипове с агресивни светли цветове, то най-вероятно сте видели новото Lamborghini Ursus, което се продава за 260 000 евро. Това е най-популярното Lambo в България - от 18 регистрирани нови автомобила на марката, 14 са Urus. То е и най-евтиният модел след най-скъпите.

Ето и всички 25 модела, подредени от изданието:

# Модел Цена 1 Koenigsegg Jesko 2 800 000 евро 2 Mercedes-AMG One 2 500 000 евро 3 Aston Martin Valiant 2 000 000 евро 4 Aston Martin Valour 1 700 000 евро 5 Ferrari 812 Competizione A 1 540 000 евро 6 BMW 3.0 CSL 1 000 000 евро 7 Ferrari SF90 XX Spider 844 000 евро 8 Lamborghini Revuelto 559 000 евро 9 Rolls-Royce Phantom 502 000 евро 10 Rolls-Royce Black Badge Spectre 489 000 евро 11 Ferrari 12Cilindri Spider 435 000 евро 12 Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante 395 000 евро 13 Rolls-Royce Cullinan Black Badge 388 000 евро 14 Aston Martin Vanquish 386 000 евро 15 Bentley Continental GTC Mulliner 379 166 евро 16 McLaren 750S Spider 375 000 евро 17 Ferrari 488 Pista Spider 320 000 евро 18 Ferrari Purosangue 313 000 евро 19 Ferrari 296 GTS 300 000 евро 20 Bentley Flying Spur Mulliner 299 789 евро 21 Porsche 911 S-T 292 000 евро 22 Aston Martin DB12 Volante 285 000 евро 23 McLaren Artura Spider 273 000 евро 24 Ferrari Roma Spider 270 000 евро 25 Lamborghini Urus 260 000 евро

Много груба сметка показва, че през миналата година между 300 и 400 милиона евро са били "вложени" в луксозни автомобили и то при рекордно високи цени на пазара.