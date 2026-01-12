По всичко изглежда, че 2025 година се превръща в най-успешната година на автомобилния пазар у нас. След като миналата седмица излязоха данните за продадените нови леки коли у нас и отбелязаха рекордни продажби, през тази станаха ясни подробностите за луксозния клас.
Но нека първо да припомним голямата картинка: точно 49 389 нови возила от категория М1 са били продадени у нас през изминалите 12 месеца. Това представлява ръст от 6431 броя спрямо 2024-та. Досегашната рекордна година беше 2008-а с 45 578 продажби.
Специализираното издание automedia.bg поглежда по-дълбоко в статистиката и публикува извадка за продажбата на луксозни автомобили у нас - и я определя като "същинска експлозия".
През 2019 година броят на продажбите на най-елитните марки възлиза на 154 броя (нови и на старо), то през миналата те вече са 461 броя. И това, внимание, е без Porsche. С тях общият брой достига съответно 833 и 2315 луксозни автомобила. Останалите марки са McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley и Maserati.
Бумът в най-високия пазарен сегмент става още по-очевиден, ако съпоставим днешните му равнища с тези от 2019, последната година преди пандемията.
За това време продажбите на Maserati в България са скочили със 100%, тези на Porsche - със 173%, на Bentley - със 194%, а при най-ексклузивните марки ръстът е далеч над 200% - 221% в случая с Rolls-Royce, 279% при Ferrari, 414% при Lamborghini, 460% при Aston Martin. Тези сметки включват регистрираните нови и употребявани автомобили на тези брандове, но в България по-голямата част от "употребяваните" са също на практика нови.
Важно уточнение е, че в статистиката влизат само официално регистрирани у нас машини, без такива с чужди номера или колекционерски.
Класация на луксозните автомобили в България
Ако сте забелязали по улиците спортни джипове с агресивни светли цветове, то най-вероятно сте видели новото Lamborghini Ursus, което се продава за 260 000 евро. Това е най-популярното Lambo в България - от 18 регистрирани нови автомобила на марката, 14 са Urus. То е и най-евтиният модел след най-скъпите.
Ето и всички 25 модела, подредени от изданието:
|#
|Модел
|Цена
|1
|Koenigsegg Jesko
|2 800 000 евро
|2
|Mercedes-AMG One
|2 500 000 евро
|3
|Aston Martin Valiant
|2 000 000 евро
|4
|Aston Martin Valour
|1 700 000 евро
|5
|Ferrari 812 Competizione A
|1 540 000 евро
|6
|BMW 3.0 CSL
|1 000 000 евро
|7
|Ferrari SF90 XX Spider
|844 000 евро
|8
|Lamborghini Revuelto
|559 000 евро
|9
|Rolls-Royce Phantom
|502 000 евро
|10
|Rolls-Royce Black Badge Spectre
|489 000 евро
|11
|Ferrari 12Cilindri Spider
|435 000 евро
|12
|Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante
|395 000 евро
|13
|Rolls-Royce Cullinan Black Badge
|388 000 евро
|14
|Aston Martin Vanquish
|386 000 евро
|15
|Bentley Continental GTC Mulliner
|379 166 евро
|16
|McLaren 750S Spider
|375 000 евро
|17
|Ferrari 488 Pista Spider
|320 000 евро
|18
|Ferrari Purosangue
|313 000 евро
|19
|Ferrari 296 GTS
|300 000 евро
|20
|Bentley Flying Spur Mulliner
|299 789 евро
|21
|Porsche 911 S-T
|292 000 евро
|22
|Aston Martin DB12 Volante
|285 000 евро
|23
|McLaren Artura Spider
|273 000 евро
|24
|Ferrari Roma Spider
|270 000 евро
|25
|Lamborghini Urus
|260 000 евро
Много груба сметка показва, че през миналата година между 300 и 400 милиона евро са били "вложени" в луксозни автомобили и то при рекордно високи цени на пазара.