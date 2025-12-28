Продажбите на нови леки автомобили в Русия през 2026 г. биха могли да нараснат с около 4-6% на годишна база, достигайки общо около 1,35-1,4 милиона броя. Докато за 2025 година, по предварителни данни, те ще намалеят със 17% в сравнение с 2024 г., прогнозира за Прайм Светлана Виноградова, главен изпълнителен директор на компанията Rolf.

"По отношение на пазара на нови автомобили, сега за 2025 г. можем да говорим за 1 300 000 броя - но както става ясно, това е спад спрямо предходната година, и то съществен - със 17%.

Прогнозите ни за следващата година също са предпазливи. Общо взето за цялата 2026 можем да говорим или за подобна цифра, или за съвсем леко увеличение на продажбите, до 1 350 000 - 1 400 000 броя", казва експертът.

Що се отнася до представянето на самата компания Rolf - която е от най-големите в сектора в Русия - по предварителни данни, през цялата 2025 г., тя е продала около 35 000 нови леки автомобили, увеличавайки своите продажби спрямо предходната година с 5-6%. А за 2026 г., очакванията са продажбите да нараснат с 14%, до 40 000 броя нови автомобили.

Виноградова уточнява, че при разработването на своята бранд стратегия, компанията се насочва предимно върху наличието на локализирано производство при своя партньор, неговата доходност и обем на продажбите, както и наличието на факторинг.

Средната цена на нов чуждестранен автомобил, продаван в Русия през 2025 г., остава трайно над 3,5 милиона рубли (над 45 хил. долара). Това подтикна експертите на Avto.ru да анализират интересите на потребителите на услугата за търговия с автомобили и да определят кои модели в най-популярния ценови сегмент от три до пет милиона рубли (около 40 000 - 65 000 долара), представляват най-голям интерес за купувачите, пише Прайм.

Източник: www.gac-motor.com

За първите девет месеца на 2025 г., над 45% от офертите за продажба на нови чуждестранни автомобили, от марките официално представени на Avto.ru, попадат в сегмента от 3 до 5 милиона рубли. А през август делът на този сегмент надхвърли 47%.

По отношение на структурата на офертите, те се състоят изцяло от кросоувъри на китайски марки. В същото време, значителна част от автомобилите са съвсем нови, произведени през 2024 година.

Най-популярните модели чуждестранни автомобили в ценовия диапазон 40 - 65 хил. долара (посочената цена е средната за модела за първите 8 месеца на 2025 година), са:

Jaecoo J7 (3,44 милиона рубли)

GAC GS8 (4,59 милиона рубли, около 60 хил. долара)

Jetour T2 (4,25 милиона рубли)

Geely Monjaro (4,81 милиона рубли, около 63 хил. долара)

Geely Atlas (3,85 милиона рубли).