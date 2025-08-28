Председателят на Съвета на директорите на инвестиционния фонд Central Asia Capital, партньор на "АвтоВаз" в Киргизстан, Антон Собин разказа пред Forbes за възможни доставки на автомобили от руската компания за Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Румъния и България.

Киргизстан от своя страна иска да купи 400 Niva и Lada Granta, а банковият сектор на страната пък иска да закупи 1000 търговски Lada Largus, добави Собин.

Той коментира, че през есента, по покана на министъра, ще отиде с него в Афганистан, за да обсъдят там доставките на автомобили за държавата от страна на Министерството на икономическото развитие на Киргизстан.

Антон Собин възнамерява също да посети и Туркменистан и Таджикистан, където, по думите му, вече има "търговски и държавни структури, заинтересовани от покупка на руските автомобили". Според прогнозата, във всички изброени региони могат да се изнасят до 1000 автомобила годишно.

Председателят на Съвета на директорите на Central Asia Capital също така съобщи и за посещението на партньори от Румъния и България, които пристигнаха миналата седмица, за да обсъдят ценообразуването на доставките на автомобили.

По негово мнение, в сътрудничество с балканските страни, ще бъде възможно да се изнасят до 2000-3000 автомобила годишно по това направление.

Източник: Lada

Гарантирано търсене на автомобилите на "АвтоВаз" ще бъде осигурено и от компаниите на Central Asia Capital - 1500 автомобила годишно ще бъдат прехвърляни в таксиметровия парк taxi.express, както и отдавани на лизинг чрез leasing.express, отбеляза Собин.

От инвестиционния фонд Central Asia Capital съобщиха, че през 2026 г. Киргизстан планира да стартира мащабно сглобяване на автомобили Lada. Става дума за строителството на завода Muras. Предполага се, че след 2035 г. предприятието ще достигне пълен производствен цикъл и ще произвежда над 7000 автомобила годишно.

Припомня се, че в края на юли "АвтоВаз" разреши преминаването към четиридневна работна седмица за първи път от 2022 г. насам, поради "пазарната ситуация" - висок основен лихвен процент, затягане на изискванията за кредитополучателите на заеми за покупка на автомобили и голям обем на внос на автомобили. От руската компания казаха тогава, че чуждестранни компании извършват дъмпинг на цените, за да разпродадат свои превозни средства, "залежаващи" в складове в Русия.

През септември 2023 г. компанията "АвтоВаз" беше включена в санкционнния списък на САЩ. През ноември същата година ръководителят на компанията Максим Соколов съобщи, че поради наложените ограничения, чуждестранни банки са започнали да блокират изходящи и входящи плащания на автомобилната компания. Той посочи тогава, че блокиране на плащания се прави не само от финансови организации на "неприятелски" държави, а и други банки са взели подобни решения, опасявайки се от вторични санкции.