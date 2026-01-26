Китайските автомобили отбелязват силен ръст на полския пазар, пише money.pl. Причините са общоизвестни - конкурентни цени, модерно оборудване и дълги гаранции. На този фон обаче полското Министерство на националната отбрана подготвя ограничения за достъпа на произведени в Китай превозни средства до военни обекти и чувствителна инфраструктура.

Защо? Заради рисковете, свързани със събирането на данни.

През 2025 г. Военната контраразузнавателна служба на Полша издаде насоки за защита на военната инфраструктура от потенциални заплахи, свързани с китайски технологии. Както Money.bg вече писа, според доклад на полския Център за източни изследвания (OSW) съвременните китайски автомобили, оборудвани с камери, LiDAR и постоянна интернет свързаност, могат да събират чувствителна информация за критична инфраструктура.

Експерти: Ето как китайските коли могат да ви шпионират

Експерти: Ето как китайските коли могат да ви шпионират

Пекин може да предоставя данните на Москва

Експерти посочват, че китайското законодателство позволява държавата да изисква достъп до данни, събирани от частни компании. Именно това и поражда опасения за потенциална употреба на тази информация за разузнавателни цели.

Въпреки рисковете, 2025-а се оказва рекордна за китайските марки в Полша. По данни на Samar делът им в продажбите на нови автомобили достига 8,2%, а MG Motor отчита 125% ръст на годишна база. Миналата година средната продажна цена на китайски лек автомобил е била малко под 139 000 злоти, което е с близо 47 000 злоти по-ниско от средната пазарна цена.