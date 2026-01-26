Китайските автомобили отбелязват силен ръст на полския пазар, пише money.pl. Причините са общоизвестни - конкурентни цени, модерно оборудване и дълги гаранции. На този фон обаче полското Министерство на националната отбрана подготвя ограничения за достъпа на произведени в Китай превозни средства до военни обекти и чувствителна инфраструктура.

Защо? Заради рисковете, свързани със събирането на данни.

През 2025 г. Военната контраразузнавателна служба на Полша издаде насоки за защита на военната инфраструктура от потенциални заплахи, свързани с китайски технологии. Както Money.bg вече писа, според доклад на полския Център за източни изследвания (OSW) съвременните китайски автомобили, оборудвани с камери, LiDAR и постоянна интернет свързаност, могат да събират чувствителна информация за критична инфраструктура.

Експерти посочват, че китайското законодателство позволява държавата да изисква достъп до данни, събирани от частни компании. Именно това и поражда опасения за потенциална употреба на тази информация за разузнавателни цели.

Въпреки рисковете, 2025-а се оказва рекордна за китайските марки в Полша. По данни на Samar делът им в продажбите на нови автомобили достига 8,2%, а MG Motor отчита 125% ръст на годишна база. Миналата година средната продажна цена на китайски лек автомобил е била малко под 139 000 злоти, което е с близо 47 000 злоти по-ниско от средната пазарна цена.