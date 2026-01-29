2025 г. се оказа безпрецедентно трудна за пазара на труда в Полша. Според данни на "Rzeczpospolita" работодатели са уведомили за групови съкращения, обхващащи над 97 600 души - почти 3 пъти повече отколкото през 2024 г. и най-високата стойност от финансовата криза 2008-2009 г. насам.

Основният фактор за рекордния брой съкращения е промяната в системата на заплащане в Poczta Polska, която е задействала процедури за над 51 600 групови уволнения. Без тези случаи общият брой на засегнатите служители би бил около 46 000 души.

Освен пощата, значителни съкращения са обявили или планирали големи компании като PKP Cargo, Black Red White, Beko и Henkel, както и центровете за споделени услуги в Краков, сред които Fujitsu, HSBC, Heineken и Shell. Това показва, че масовите уволнения засягат различни сектори - от логистика и производство до финансови услуги и международни корпорации.

Обществените страхове

Съкращенията имат сериозни социални и икономически последици. Около 28% от заетите в Полша се страхуват от загуба на работата си, а 1/3 нямат никакви спестявания, които да им осигурят сигурност в случай на безработица. Масовите уволнения увеличават финансовата несигурност и социалното напрежение, особено в градовете, където са съсредоточени големи работодатели.

Част от причините за увеличението на съкращенията се дължат на дигитализацията, автоматизацията и глобалните икономически промени, които намаляват нуждата от традиционен труд.

Анализаторите предупреждават, че 2026-a може да остане тежка за пазара на труда, особено ако икономическата активност не се стабилизира и глобалните пазари останат нестабилни. Някои компании вече планират нови групови съкращения или организационни преструктурирания. На този фон правителството и синдикатите следят отблизо ситуацията и обсъждат мерки за подпомагане на засегнатите служители.