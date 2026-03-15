Войната между САЩ, Израел и Иран разтърси финансовите пазари с такава сила, каквато не е виждана от години. Петролът скочи над 100 долара за барел, енергийните акции отбелязаха ръст от 26% само от началото на годината, а всяко ново изказване от Вашингтон предизвикваше грамадни колебания за часове.

За неподготвения инвеститор картината изглежда примамливо: голяма криза, ясен "победител" в лицето на енергийния сектор и усещане, че трябва само да се качиш на влака. Но точно тук се крие капанът, предупреждава MarketWatch.

Пазарът на дезинформация

Само за два дни между неделя и вторник администрацията на Тръмп изля толкова противоречиви сигнали, че всеки опит за рационална инвестиционна стратегия се превърна в чиста лотария. Тръмп поиска "безусловна капитулация" от Иран — исторически натоварена фраза, която предполага пълномащабна инвазия, но същевременно обяви, че войната ще приключи "много скоро". После уточни, че не тази седмица.

Старши служители заявиха, че целите са почти постигнати, но бомбардировките предстои да се засилят. Министърът на енергетиката Крис Райт публикува в социалните мрежи, че американският флот вече осигурява свободен транзит на петролни танкери през Ормузкия проток — новина, която незабавно срина цените на петрола. После изтри публикацията. Информацията се оказа невярна.

Резултатът: фондът USO, проследяващ глобалните петролни цени, се люлееше в диапазон от 20% за два дни. Дори индексът Russell 2000 на малките американски компании се движеше с 5% трептения. Който е купил акции, след като Тръмп каза "войната свършва скоро", е на загуба. Който е продал петролни позиции след грешното съобщение на Райт — също.

Енергийните акции вече са скъпи

Да, енергийният сектор е поскъпнал зашеметяващо. Но това облагодетелства единствено тези, закупили акции преди ралито — не сега. Дивидентната доходност на водещия енергиен ETF (XLE) вече е паднала до 2,7% — най-ниско ниво от октомври 2018 г. насам, което означава, че акциите са исторически надценени.

Освен това, дори ако цените на петрола останат високи, енергийните компании рискуват да станат жертва на собствения си успех: горивото над 4 долара за галон в САЩ действа като данък върху потребителите и исторически е водило до политически промени в Белия дом и икономическо забавяне.

Лекът за високите цени, казват в суровинния бизнес, са именно самите високи цени.

Седем дни, които ще решат всичко

Макроикономическата картина е не по-малко тревожна. До началото на конфликта американската икономика балансираше относително добре — безработицата стабилизирана на 4,4%, инфлацията спаднала до 2,4%, акциите нагоре с 17% от миналата година. Но вече в януари и февруари се появиха признаци на охлаждане. Сега добавете военен конфликт в най-критичния енергиен коридор на планетата.

Петрол над 100 долара за барел се равнява именно на около 4 долара за галон на бензиностанцията — ценовата граница, след която идва смяна на курса. Исторически удвояването на цената на петрола съвпада с глобална рецесия. В днешни мащаби това означава 120-140 долара за барел — диапазон, до чиято долна граница Brent вече се докосна.

Иран обаче не играе по правилата на "Изкуството на сделката". Режимът изглежда е решил, че единственият му шанс за оцеляване е да се представи като жертва на агресия — национализмът в условия на бомбардировки потиска политическото недоволство. Атаката срещу най-голямата рафинерия в ОАЕ и съобщенията за миниране на Ормузкия проток показват, че Техеран разполага с лостове и е готов да ги използва.

Анализаторите оценяват на 70% вероятността от по-дълготрайна нефтена криза — или защото САЩ се стремят към смяна на режима и Иран затваря протока за по-дълго (24%), или защото преговорите стартират, но Иран отказва трайни отстъпки (46%). Само в 30% от сценариите конфликтът се деескалира достатъчно бързо, за да успокои пазарите.

Търпението бие спекулацията

Уорън Бъфет многократно е казвал, че фондовият пазар е механизъм за прехвърляне на пари от активните към търпеливите инвеститори. Никой не знае накъде ще тръгнат пазарите след седмица или след месец. Но историята недвусмислено показва, че глобалните акции ще бъдат много по-високи след десетилетие.

Опитът да се търгува активно в условията на военен конфликт, воден от противоречиви изявления и невярна информация, не е стратегия. Това е хазарт на сляпо.

Настоящият материал е с коментарно-информационен характер и не представлява инвестиционен съвет