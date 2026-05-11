Войната в Иран доведе до рязко покачване на световните цени на горивата, тъй като пазарите на петрол и газ реагират на прекъсванията в доставките. Слънчевата енергия обаче помогна за компенсиране на тези разходи за гориво в Европа. Нов анализ на SolarPower Europe, обобщен от Euronews, отбелязва, че континентът е спестил около €3 милиарда за месец или над $116 милиона на ден от 1 март 2026 г. В щатски долари това прави $3,5 милиарда, пише и Yahoo Finance.

В доклада се отбелязва, че системите от слънчеви панели осигуряват "основен буфер" срещу нарастващите разходи за горива. Ако цените на газа останат високи, експертите казват, че спестяванията могат да достигнат 78,9 милиарда долара до края на 2026 г.

С бързите технологични и производствени подобрения, слънчевата енергия се счита за най-евтиния източник на електроенергия в света. Тези данни показват как цели електрически мрежи все повече разчитат на слънчева енергия, за да се предпазят от нестабилността на цените, обусловена от световните пазари на горива. За щастие на собствениците на жилища, спестяванията от слънчева енергия не се ограничават само до мащабни проекти.

Всъщност една покривна система може да спести на някои собственици на жилища до шестцифрена сума от сметките за енергия през целия живот на панелите.

В Европа, въпреки силните данни, показващи ползите от слънчевата енергия, пазарът започва да намалява за първи път това десетилетие. В отговор, експерти от индустрията поискаха от законодателите да приемат политики, благоприятстващи слънчевата енергия.

"Време е да си извлечем поуки не от една, а от две енергийни кризи", заяви пред Euronews Валбурга Хеметсберге, главен изпълнителен директор на SolarPower Europe.

"Растежът на европейската слънчева енергия се е забавил във време, когато ползите са по-големи от всякога. Неотложната задача на политиците е сега да увеличат максимално това, което слънчевата енергия може да направи за Европа."

Пазарът на слънчева енергия в САЩ също е нестабилен, след като основните федерални стимули за собствениците на жилища за инсталиране на слънчева енергия изтекоха в края на 2025 г. Въпреки променящите се политики, слънчевите панели и резервните батерии са сред най-добрите инвестиции за защита на дома ви от нарастващите разходи за енергия и намаляване на месечните ви сметки.