През 2025 г. слънчевата енергия е осигурила над една четвърт от целия нов енергиен приток в световен мащаб. Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува своя доклад за тенденциите от миналата година от който става ясно, че миналата година е първата година на доминиране на енергия от фотоволтаици.
"Абсолютното увеличение на производството на слънчеви фотоволтаични панели през 2025 г. е най-голямото, наблюдавано някога за който и да е източник", пише в доклада на МАЕ.
Кое движи сектора?
Общото търсене на енергия се е увеличило с 1,3% миналата година. Забавянето се дължи на по-слабия икономически растеж и по-ефективни технологии. Слънцето осигурява над 8% от цялото електричество на планетата.
Увеличеното производство на слънчева енергия беше ключова причина растежът на безвъглеродните енергийни източници да изпревари нарастващото търсене, съобщава Ars Technica.
Масовият ръст на производството на батериите за съхранение на енергия и стагниращото използване на изкопаеми горива накара Международната агенция по енергетика (МАЕ) да обяви, че "светът е навлязъл в ерата на електричеството".
Производство на макс
Само за последната година глобалният капацитет на фотоволтаиците е нараснал с темпове, които надхвърлят и най-смелите прогнози на МАЕ. През 2023 г. светът инсталира над 440 GW. Към началото на 2026 г. общата инсталирана мощност се оценява на над 2,5 - 2,8 TW.
Фотоволтаичните инсталации по света са генерирали над 2 700 тераватчаса електричество. Днешното производство е повече от два пъти по-голямо спрямо само последните три години.
Основният двигател на този процес остава Китай. Благодарение на мащабна държавна подкрепа и свръхпроизводство, цените на панелите паднаха до историческо дъно. В момента цената на един ват инсталирана мощност е толкова ниска, че соларните панели се превърнаха в най-евтиния източник на електричество в историята.
Според последния отчет, търсенето на електрически превозни средства е отбелязало впечатляващ скок от около 35%. Най-показателният факт обаче се крие в пазарния дял. Миналата година е премината психологическата граница от 25%.
Делът на електрическите превозни средства в Китай е вече близо 50% от всички продажби на пътнически автомобили в страната.
На практика това означава, че всеки четвърти автомобил, продаден по света, вече се задвижва от ток, а не от гориво. За първи път виждаме толкова мащабно и бързо изместване на двигателя с вътрешно горене, което поставя под въпрос не само бъдещето на петролните компании, но и цялата енергийна инфраструктура на градовете.
Все пак МАЕ очаква глобалното търсене на петрол за сухопътен транспорт да достигне своя пик и да започне да спада до 2030 г.
coco7на 22.04.2026 в 13:30:58 #1
Светът произвежда ток от АЕЦ жалките 9%, а от ФЕЦ 17%, значи два пъти повече. Но понеже МАЕ е някакво ядрено лоби са забравили да го споменат директно.