Предстоящите "мега IPO"-та на SpaceX, Anthropic и OpenAI поставят инвеститорите пред неудобна истина: индексните фондове не са толкова пасивни, колкото изглеждат.

Индексните фондове и борсово търгуваните фондове (ETF) привличат инвеститорите с обещанието за широка пазарна експозиция без активно управление. Но зад тази простота се крие сложна конструкция.

Различните ETF-и, проследяващи на пръв поглед едни и същи индекси, могат да имат съществено различен състав и резултати - в зависимост от правилата кога и как включват нови компании.

Сега това е особено наболял въпрос за инвеститорите - предстоят "мега IPO"-та на SpaceX, Anthropic и OpenAI, но далеч не всички ще могат да се възползват от началния борсов тласък, пише MarketWatch в свой материал.

Amazon е поучителен пример

Повечето инвеститори приемат, че водещите индекси са взаимозаменяеми. Russell 1000 и S&P 500 например са считани за представителни за американските акции с голяма капитализация и са корелирали над 99% в последното десетилетие. Малките методологични разлики обаче могат да доведат до сериозни различия в дългосрочното представяне.

Показателен е примерът с Amazon: след IPO-то му през 1997 г. компанията беше включена в Russell 1000 около година по-късно, но S&P 500 я прие едва през 2005 г.

Инвеститорите, следвали единия индекс, са получили експозиция към един от най-доходоносните активи в историята с цели осем години преднина пред тези, следвали другия. Това не е случайност - то е пряк резултат от различни правила за включване.

Качествен, а не само количествен праг

S&P 500 нерядко се описва като индекс на 500-те най-големи американски компании, но това не е технически точно. За да се класира, дадена компания трябва да покаже печалба в последното тримесечие и за предходните четири тримесечия взети заедно. Освен това новите IPO-та по правило трябва да изчакат поне 12 месеца, преди да станат допустими за включване.

Тези изисквания исторически са смятани за предпазен механизъм срещу спекулации. Сега обаче "мега IPO"-тата на компании, останали частни твърде дълго, поставят под въпрос тази логика. Когато SpaceX, OpenAI или Anthropic излязат на борсата, те вероятно ще влязат в нея вече с пазарна капитализация от стотици милиарди долари - придобити изцяло като частни компании.

Индексните доставчици усещат натиска. FTSE Russell вече ревизира правилата си за IPO включване, допускайки бързо добавяне след само пет търговски дни при определени условия. NASDAQ пък позволява ускорено включване в Nasdaq-100 след едва 15 дни в някои случаи.

Това не са технически детайли от второстепенно значение, а решения с последствия за представянето на индексите. Ако новоизлязла компания се представи изключително добре в първите седмици след листването, индексите, включили я бързо, могат осезаемо да надминат тези, изчакали месеци.

В бранш, където всяка стотна от процента е от значение, а средствата следват резултатите, доставчиците на индекси имат силен търговски стимул да не пропускат следващата суперзвезда.

Активни решения зад пасивната фасада

Всяко включване обаче носи и цена. Индекси като S&P 500, Russell 2000 и NASDAQ-100 поддържат относително фиксиран брой компании. Добавянето на нов мегакап означава изключване на друг. Означава и продажба на части от всички съществуващи позиции, за да се финансира покупката на новия участник.

Така наглед обещаваща, но всъщност тръгнала към удар в реалността изгряваща "звезда" може да доведе до отпадане на стабилна, последователно печеливша компания, отговарящa на историческите качествени критерии на индекса.

По-широкото послание е ясно: индексите не са неутрални огледала на пазара. Те са конструирани продукти, управлявани от правила, комитети, методологии и нарастващи конкурентни бизнес интереси. Правилата се променят, критериите за допустимост се преразглеждат, графиците за ребалансиране се коригират.

Притежаването на индексен фонд не елиминира активното вземане на решения. То просто го делегира на доставчика на индекса, подчертават от MarketWatch.

*Настоящият материал е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи.