Компанията на Илон Мъск SpaceX планира да набере рекордните $75 милиарда чрез първично публично предлагане (IPO), което може да се превърне в най-голямото в историята на капиталовите пазари. Според информация на Ройтерс дружеството възнамерява да предложи акциите си на фиксирана цена от $135, което би оценило компанията на около $1,75 трилиона.

Ако сделката бъде реализирана при тези параметри, SpaceX ще се нареди сред най-ценните публични компании в света още с дебюта си на борсата.

Необичайното е, че компанията планира да фиксира цената още преди традиционния процес по събиране на поръчки от инвеститорите. На Уолстрийт подобен подход е рядкост, тъй като повечето емитенти определят ценови диапазон и оставят пазарното търсене да формира крайната оценка.

Зад впечатляващата оценка обаче стои и сериозен риск. SpaceX няма директни конкуренти, а голяма част от аргументите за стойността й са свързани с пазари и технологии, които все още не съществуват в търговски вид. Компанията вижда бъдещ растеж в сфери като космически центрове за данни за изкуствен интелект, мащабни междупланетни мисии и нови услуги около сателитната инфраструктура.

Оценките са предпазливи

Същевременно независимите оценки са значително по-предпазливи. Анализ на Morningstar от началото на юни поставя справедливата стойност на SpaceX на около $780 милиарда - приблизително 55% под търсената при IPO оценка.

Парадоксът е, че най-голямата част от сегашния бизнес на компанията остава далеч по-конвенционална. Сателитният интернет оператор Starlink генерира основната част от приходите, печалбите и растежа на групата, докато два от трите основни бизнеса на SpaceX продължават да изгарят капитал.

През 2025 г. компанията е реализирала приходи от $18,67 милиарда, но е останала на нетна загуба. Това означава, че инвеститорите няма как да оценяват дружеството по традиционния показател цена/печалба. При търсената оценка от $1,75 трилиона SpaceX ще се търгува при коефициент цена/приходи от близо 94 пъти.

Въпреки това интересът към предлагането се очаква да бъде значителен. Ройтерс вече съобщи, че до 30% от акциите могат да бъдат насочени към индивидуални инвеститори - необичайно висок дял за подобно предлагане. Самият Мъск също няма да има право да продава акции в продължение на 366 дни след листването.

Очакванията са IPO-то на SpaceX да даде старт на нов цикъл от мегапредлагания на технологични компании. Сред най-често споменаваните кандидати за следващи дебюти на борсата са OpenAI и Anthropic.