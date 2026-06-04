Конфликтът в Близкия изток и неговите последици са засилили стратегическото значение на Турция в световните енергийни доставки. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на церемония по откриването на проекти за възобновяема енергия, завършени през 2025 г., предава Daily Sabah.

Ердоган подчерта ролята на страната като регионален енергиен център и транзитен коридор.

Повече от три месеца след началото на войната, която започна след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, светът е изправен пред огромни икономически проблеми поради сериозното прекъсване на енергийните доставки и други видове корабоплаване.

Нестабилното прекратяване на огъня, договорено през април, все още е в сила, но дипломацията за спиране на конфликта и повторно отваряне на Ормузкия проток, маршрут, по който са се транспортирали приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ преди войната, показва слаби признаци на напредък.

Според турските власти последните събития са потвърдили значението на енергийната сигурност за националните икономики и суверенитета на Турция, която затвърждава своята критична роля в световните енергийни доставки.

Източник: EPA/БГНЕС

Енергиен център и кръстопът

Ефективното затваряне на Ормузкия проток причини това, което Международната агенция по енергетика (МАЕ) определя като най-голямото прекъсване на енергийните доставки досега.

Производителите на петрол от Персийския залив са загубили около 14 милиона барела на ден (бпд) доставки от края на февруари. Тази седмица МАЕ предупреди, че световните запаси от петрол могат да достигнат критични нива преди пиковия летен период на търсене, ако намаляването на запасите продължи със сегашните си темпове.

На този фон конфликтът вече повиши цените на всичко - от петрол, газ и втечнен природен газ до продукти, получени от петрол, включително торове и пластмаси, докато различни ограничения, въведени за ограничаване на потреблението на енергия, напомнят за дните на пандемията от COVID-19.

"Ролята на Турция като регионален енергиен център и кръстопът се засилва с всеки изминал ден. Много е ясно, особено в светлината на последните развития, че Турция е ключовият играч в региона в енергийния сектор", заяви Ердоган, цитиран от турските медии.

Той определя сигурността на енергийните доставки не само като въпрос на развитие, но и като въпрос на суверенитет и национална сигурност, добавяйки, че опитът както от войната между Русия и Украйна, така и от кризата в Ормузкия регион е подчертал необходимостта от диверсифицирани и сигурни енергийни източници.

Нарастващата индустриализация, урбанизация и технологичното развитие ще продължат да увеличават глобалното търсене на енергия, като експерти прогнозират, че потреблението на електроенергия от центрове за данни, фокусирани върху изкуствен интелект, може да се удвои в рамките на пет години.

Потреблението на електроенергия в Турция се е увеличило с 2,1% през 2025 г. спрямо предходната година, докато се очаква търсенето да се увеличи с поне 50% до 2035 г.

Амбиции за възобновяема енергия

Анкара иска да намали зависимостта от внос на енергия чрез по-голямо използване на местни и възобновяеми ресурси. Вносните източници в момента представляват около 57% от енергийните доставки на Турция.

Годишната сметка за внос на енергия е около 60 милиарда долара. Турция в момента е на пето място в Европа и на 11-то място в света по инсталиран капацитет за възобновяема енергия. Съгласно Националния енергиен план, обхващащ периода 2020-2035 г., Анкара има за цел да увеличи комбинирания капацитет за слънчева и вятърна енергия от 40 гигавата (GW) в края на 2025 г. до 120 GW до 2035 г.

Разширяването ще изисква инвестиции от около 80 милиарда долара и ще включва изграждането на зелена преносна инфраструктура за интегриране на допълнителна възобновяема енергия в мрежата. Плановете включват и разработване на 5 GW офшорни вятърни мощности до 2035 г.

Общият инсталиран електроенергиен капацитет на Турция е достигнал 125 410 мегавата (MW) до края на април, като възобновяемите енергийни източници представляват 62,5% от общия брой. Само слънчевата енергия е допринесла с 26 770 MW.

Възобновяемите източници са генерирали 43,3% от електроенергията на Турция до края на 2025 г., в сравнение с 24% през 2005 г., когато общото производство на електроенергия е било 162 тераватчаса (TWh). Очаква се общото производство да достигне 363 TWh тази година.

Цели 7110 електроцентрали са влезли в експлоатация в страната през 2025 г., което представлява инвестиции от приблизително 5,6 милиарда долара и добавя 8313 MW инсталирана мощност. Слънчевите проекти представляват 6063 MW, а вятърните проекти - 1946 MW.

"Това бележи нов рекорд, след като през 2024 г. беше добавен инсталиран капацитет от 6818 MW на стойност 5 милиарда долара", заяви министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Очаква се новите съоръжения да генерират 7,3 TWh годишно и да помогнат за избягване на необходимостта от внос на 3,5 милиарда кубически метра природен газ, спестявайки приблизително 1,8 милиарда долара годишно.