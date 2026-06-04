Венецуела е държавата, която лежи върху най-големите доказани петролни запаси на планетата. Въпреки това лошото управление и липсата на поддръжка доведоха до срив в електроенергийната система и постоянни прекъсвания на тока.
Именно заради това страната поглежда към нови възможности за своята енергия.
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Националното събрание даде първоначално одобрение на законопроект за реформа, който ще отвори сектора на страната за частни инвестиции. Това е и последният от поредица пазарно ориентирани икономически реформи след свалянето на бившия президент Николас Мадуро през януари, съобщава Ройтерс.
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Целта на реформата е пълна модернизация на сектора чрез мащабно внедряване на соларни и вятърни технологии. Големият пробив обаче е в разбиването на държавния монопол.
Каракас под око
Само преди месец Каракас започна интензивни преговори със Siemens и General Electric за модернизация на електропреносната мрежа на страната. Временният президент Делси Родригес обяви това като мярка срещу продължаващите аварии.
Компаниите притежават лицензи и капацитет да модернизират остарелите топлоелектрически централи и газови турбини в страната. Необходимата инвестиция ще бъде между 30 и 40 милиарда долара, според властта.
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Отношенията между САЩ и Венецуела отбелязват значително подобрение след отстраняването Мадуро. Все пак американският президент Доналд Тръмп не пропуска повод да подчертае, че Вашингтон държи под око Каракас, и по-специално петролната му индустрия, която се нуждае от преструктуриране.
Източник: Truth Social/Donald J. Trump
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Американският енергиен гигант Chevron оперира във Венецуела от близо 100 години. Тя остана единствената голяма американска компания, която не напусна страната по време на национализациите, извършени от Уго Чавес.
Компанията има стратегически дългосрочни интереси там, които активно разширява и в момента.
Реформи преди всичко
Според местната медия Orinoco Tribune това е първият път от близо две десетилетия, в който законодателният орган предприема стъпки за прекратяване на пълния държавен контрол върху енергийния сектор.
Според експерти, на хоризонта са и потенциален заем от Международния валутен фонд (МВФ), реформа на трудовото законодателство, масови съкращения в публичния сектор и приватизационна вълна.
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В края на януари Националното събрание одобри промяна на закона за въглеводородите, която предостави на частните оператори много по-голяма автономия в петролния сектор на Венецуела. През март последва реформа и в минното дело.