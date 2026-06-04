Венецуела е държавата, която лежи върху най-големите доказани петролни запаси на планетата. Въпреки това лошото управление и липсата на поддръжка доведоха до срив в електроенергийната система и постоянни прекъсвания на тока.

Именно заради това страната поглежда към нови възможности за своята енергия.

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Националното събрание даде първоначално одобрение на законопроект за реформа, който ще отвори сектора на страната за частни инвестиции. Това е и последният от поредица пазарно ориентирани икономически реформи след свалянето на бившия президент Николас Мадуро през януари, съобщава Ройтерс.

Целта на реформата е пълна модернизация на сектора чрез мащабно внедряване на соларни и вятърни технологии. Големият пробив обаче е в разбиването на държавния монопол.

Каракас под око

Само преди месец Каракас започна интензивни преговори със Siemens и General Electric за модернизация на електропреносната мрежа на страната. Временният президент Делси Родригес обяви това като мярка срещу продължаващите аварии.

Компаниите притежават лицензи и капацитет да модернизират остарелите топлоелектрически централи и газови турбини в страната. Необходимата инвестиция ще бъде между 30 и 40 милиарда долара, според властта.

Отношенията между САЩ и Венецуела отбелязват значително подобрение след отстраняването Мадуро. Все пак американският президент Доналд Тръмп не пропуска повод да подчертае, че Вашингтон държи под око Каракас, и по-специално петролната му индустрия, която се нуждае от преструктуриране.

Източник: Truth Social/Donald J. Trump Тръмп публикува в социалните мрежи карта на Венецуела като 51-и американски щат

Американският енергиен гигант Chevron оперира във Венецуела от близо 100 години . Тя остана единствената голяма американска компания, която не напусна страната по време на национализациите, извършени от Уго Чавес.

Компанията има стратегически дългосрочни интереси там, които активно разширява и в момента.

Реформи преди всичко

Според местната медия Orinoco Tribune това е първият път от близо две десетилетия, в който законодателният орган предприема стъпки за прекратяване на пълния държавен контрол върху енергийния сектор.

Според експерти, на хоризонта са и потенциален заем от Международния валутен фонд (МВФ), реформа на трудовото законодателство, масови съкращения в публичния сектор и приватизационна вълна.

В края на януари Националното събрание одобри промяна на закона за въглеводородите, която предостави на частните оператори много по-голяма автономия в петролния сектор на Венецуела. През март последва реформа и в минното дело.