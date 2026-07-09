"Градус" АД започва изпълнението на три нови инвестиционни проекта в дъщерните дружества "Милениум 2000" ЕООД и "Градус-1" ЕООД на обща стойност приблизително 2,86 млн. евро, съобщиха от компанията.

Инвестициите са насочени към модернизация на мощности, повишаване на производствената ефективност, автоматизация на процесите и увеличаване дела на продуктите с по-висока добавена стойност.

Програмата предвижда обновяване на системите за хранене в базата за подрастващи родителски стада в Зимница, както и внедряване на ново поколение оборудване в предприятията на "Градус-1" ЕООД.

Обявените инвестиции идват само седмици след придобиването на един от най-големите птицевъдни комплекси в България и старта на изграждането на нов център за отглеждане на бройлери в Стара Загора. Последователността на тези проекти показва ускорено изпълнение на инвестиционната програма на дружеството, насочена към разширяване на производствения капацитет с над 50%, технологично осъвременяване и повишаване на ефективността на Групата.

Дружеството публикува междинния си индивидуален финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., отчитайки нетна печалба в размер на близо 15 млн. евро, формирана основно от дивиденти от дружествата в групата.

Успоредно със силния финансов резултат Градус продължава да насочва сериозни ресурси в модернизация, автоматизация и повишаване на ефективността в предприятията си. Така компанията успява да съчетае възвръщаемост за акционерите с последователни инвестиции в бъдещото си развитие.