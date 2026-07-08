Чехия обмисля да отвори капитала на държавния оператор на Летище Прага чрез първично публично предлагане (IPO). Това се случи след като премиерът Андрей Бабиш предложи до 40% от компанията да бъдат продадени на фондовата борса. Държавата ще запази мажоритарния контрол, ако подобен сценарий бъде реализиран.

По думите на Бабиш продажбата може да донесе "десетки милиарди крони", които да бъдат използвани за финансиране на публични разходи, включително в образованието. Според оценки на анализатори сделката би могла да осигури между 20 и 25 милиарда чешки крони (около €810 милиона - €1,01 милиарда).

Засега обаче идеята остава на ниво политическо предложение. Реализирането й ще изисква промяна в закона, тъй като действащото законодателство не допуска Летище Прага да има частни акционери. В момента държавата притежава 100% от компанията.

От чешкото Министерство на финансите също охладиха очакванията, като заявиха, че към момента не подготвят процедура за листване на летището на фондовата борса. Според ведомството настоящият приоритет остава развитието на летищната инфраструктура, а бъдещите стъпки все още не са предмет на конкретни решения.

Идеята не е нова

Бабиш лансира тази идея още през 2015 г., когато беше финансов министър, но тогава не се стигна до реални действия. Според класацията Czech Elite на Seznam Zprávy държавният оператор на Летище Прага е оценяван на около 55 милиарда чешки крони (приблизително €2,2 милиарда), което го нарежда сред най-ценните компании в страната.

Икономисти определят евентуалното IPO като възможност за развитие на чешкия капиталов пазар и за повишаване на прозрачността в управлението на компанията. В същото време обаче те предупреждават, че приходите от продажба на държавни активи са еднократен източник на средства и не могат трайно да решат бюджетните проблеми. По думите им подобни средства следва да бъдат насочени към инвестиции или намаляване на държавния дълг, а не към финансиране на текущи разходи.

Предложението идва на фона на по-широк дебат в Чехия за управлението на държавните активи. Правителството обсъжда и други мащабни сделки, включително преструктуриране на енергийния гигант CEZ и продажбата на други държавни предприятия.