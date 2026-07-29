В момента най-голямото летище в Африка е това в Кайро. През 2025 година то е посрещнало повече от 30,9 милиона пътници, превръщайки се и в най-натовареното на континента. В следващите години обаче това е на път да се промени, тъй като Етиопия започна изграждането на мащабно международно летище, което ще обслужва от два до три пъти повече пътуващи.

Първата фаза от строежа в Бишофту започна през януари и се очаква да завърши през 2032 година, когато ще бъдат пуснати в експлоатация около 660 хиляди квадратни метра терминално пространство, четири писти и места за 270 самолета. Първоначалният му капацитет ще е 60 милиона пътници годишно, но се очаква да достигне 100 милиона след по-нататъшни инвестиции, пише Business Insider Africa.

Първоначално планираната сума за изграждането му е между 7,8 и 10 милиарда долара. По-късно обаче тя нараства до 12,5 милиарда долара заради увеличаване на мащаба. Около 30% ще бъдат осигурени от етиопските авиолинии, 500 милиона долара ще дойдат от Африканската банка за развитие, а остатъкът - от търговски кредитори и частни инвеститори.

Целта на инвестицията е да облекчи натиска върху летище Addis Ababa Bole, да подпомогне глобалната експанзия на Ethiopian Airlines и да превърне Адис Абеба в глобален кръстопът. Летищният град ще е с площ от 61 хектара и ще е свързан със столицата чрез високоскоростна железопътна линия, магистрали, автобусни, таксиметрови и трамвайни услуги.

Забележителност за летище Бишофту ще бъде Централният маяк - кулоподобна структура с 60-метров вътрешен атриум, която ще бъде най-високата в подобно съоръжение в света, както и единствената обществено достъпна градина, преминаваща през летище, твърди отговорното архитектурно бюро Zaha Hadid Architects.

Освен впечатляващ дизайн, съоръжението ще има естествена охладителна система, а дъждовната вода, събрана от покривите, ще се съхранява в подземни резервоари и ще се използва през сухи периоди.

Източник: Zaha Hadid Architects

Това показва модерно съчетание на архитектура, иновации и бизнес. Според управляващите летище Бишофту ще даде възможност на местните авиолинии да превозват по-голям пътници с по-малко разходи и спирки за презареждане - проблеми, които в момента се срещат при използването на аерогарата в столицата, която успява да посрещне едва около 25 милиона пътници годишно.

Освен че новото летище ще увеличи значително пътникопотока, проектът ще създаде нови работни места и ще привлече инвестиции, като съчетава авиация, туризъм, търговия на дребно, транспорт, логистика и градско развитие.