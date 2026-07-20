Когато ракетите падат в "задния ти двор", не е изненада, че търсиш убежище в безопасна зона, която е достатъчно близо до дома, но на разстояние от огъня. Именно това правят страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, които през последното десетилетие са инвестирали над 100 милиарда долара в Африка.

Според британския мозъчен тръст Chatham House най-голяма част от сумата е дошла от ОАЕ и Саудитска Арабия - съответно 59 милиарда и 26 милиарда долара. Сферите на интерес включват основно енергетиката, пристанищата, логистиката, селското стопанство и критичните суровини.

Една от причините за многомилиардните инвестиции е стратегическото геополитическо местоположение на Африка. Освен че осигурява достъп до нови търговски пътища, континентът е богат на суровини като мед, кобалт и литий, които стават все по-необходими за производството на електрически превозни средства и изкуствен интелект.

Основната цел на азиатските страни обаче е диверсификация. Най-голямото природно богатство на държавите от Близкия изток са петролът и природният газ. Едновременно с това обаче централизацията на икономиките им около един сектор ги права изключително нестабилни.

През последното десетилетие страните се опитват да развият и други отрасли. Докато Саудитска Арабия и ОАЕ инвестират главно във възобновяеми енергийни източници и в преработка и дистрибуция на петролни продукти, Катар се фокусира върху икономическо сътрудничество.

"Моделът за развитие на ОАЕ е базиран в чужбина, защото страната е много малка. Ако иска да се диверсифицира, трябва да изгради много търговски отношения в чужбина, много повече отколкото Саудитска Арабия, която пък трябва да съгласува по-тясно целите си за външна търговия със собствените си планове за икономическа трансформация", коментира пред DW Мадалена Прокопио - старши политически сътрудник в програмата за Африка в Европейския съвет по външни отношения.

Преди дни ADNOC Distribution - търговец на петролни продукти в Абу Даби, обяви, че ще поеме бензиностанциите и бизнеса с горива на Shell в Южна Африка в сделка за около 1 милиард долара. Така партньорствата между африканските страни и държавите от Близкия изток се засилват в момент, когато финансовите нужди на континента нарастват, а западното финансиране за развитие се свива.