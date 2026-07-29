Компанията за чиста енергия Masdar подписа споразумение за съвместна работа с националната енергийна компания на Черна гора Elektroprivreda Crne Gore. То включва разработване на два слънчеви проекта с общ капацитет от 150 MW и помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) с мощност 400 MW.

Според официалното изявление новите съоръжения няма да бъдат предназначени единствено за задоволяване на вътрешното търсене, но и за износ към Южна Европа чрез съществуващ подводен електропровод с Италия.

С това Черна гора цели да се позиционира като надежден доставчик на чиста енергия към европейските пазари във времена, в които континентът иска да диверсифицира енергийните си източници и да намали зависимостта си от твърди горива. ЕС си е поставил за цел възобновяемата енергия да представлява поне 42,5% от употребявания ток до 2030 г., в сравнение с едва 26,2% през 2025 г.

За да осъществи проектите, компанията от Абу Даби, която е съвместна собственост на Taqa, Adnoc и Mubadala, създаде предприятие с 50% дялово участие на Elektroprivreda Crne Gore. Задачата му е разработване на до 2 GW капацитет за възобновяема енергия, включващ слънчева, вятърна, водноелектрическа и батерии за съхранение.

Път към Европа

"Днешните споразумения отразяват способността на Masdar да внесе глобален опит, доказани технологии и дългосрочни инвестиции на пазари със силен потенциал за растеж", обяви д-р Султан Ал Джабер - министър на промишлеността и напредналите технологии на близкоизточната страна.

Черна гора обаче не е единственият коридор на арабската компания към Европа. Миналата година тя придоби гръцката Terna Energy, която разработва един от най-големите проекти за ПАВЕЦ на континента - Amfilochia с мощност 680 MW, пише The National.

Освен през балканските страни, Masdar навлиза и през Испания и Франция. Миналия месец обяви, че очаква сделката за придобиването на 49,99% дял в базираната в Мадрид Repsol за около 849 милиона евро да бъде финализирана до края на годината. През април пък се споразумя с френската TotalEnergies да слеят бизнеса си за възобновяема енергия на сушата в девет азиатски страни и да създадат ново съвместно предприятие на стойност 2,2 милиарда долара.

Несигурността за цените на горивата, породена от конфликта в Близкия изток, убеждава Европа, че трябва да предприеме по-сериозни и целенасочени действия за диверсифициране на източниците на електроенергия, най-вече - увеличаване на зелената. Това, комбинирано с притеснително ниските нива на чуждестранни инвестиции, дава възможност на Masdar - базирана в рисков и неблагоприятен в момента регион за нови проекти, достъп до разширяващия се пазар на континента.