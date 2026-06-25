Управлението на електроенергията постепенно се превръща в по-голямо предизвикателство от самото й производство. На фона на бума на възобновяемите енергийни източници, бурното развитие на системите за съхранение и предстоящата пълна либерализация на пазара ролята на търговците на електроенергия се променя съществено.

В студиото на Money.bg новият изпълнителен директор на Електрохолд Трейд Мартин Георгиев коментира, че секторът преминава през една от най-мащабните трансформации в историята си. Успехът все повече зависи от способността на компаниите да управляват сложни портфейли от потребители, производители и системи за съхранение на енергия.

Търговците вече не са просто посредници

Представата за търговците на електроенергия като посредници между производители и потребители отдавна не отговаря на реалността, посочи Георгиев.

"Преди години се казваше, че търговците са свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята.

Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на крайните потребители на електроенергия, така и на производителите. Вече има и нов важен аспект - съхранението на енергия.

Ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от нашите контрагенти да получава максимално благоприятни и конкурентни условия", коментира той.

Като един от най-големите участници на свободния пазар на електроенергия, Електрохолд Трейд обслужва както малки и средни компании, така и едни от най-големите индустриални потребители в страната, обяснява той. "Имам щастието да поема компания в отлично състояние, с отлично работещ бизнес и много добри услуги за клиентите. Това ми дава възможност да надграждам. Разбира се, амбицията ни е да подобряваме още повече услугите, които предоставяме на потребителите и на бизнеса", заяви експертът.

Защо балансиращите групи стават все по-важни

Една от ключовите дейности на компанията е координирането на балансираща група. Тема, която остава сравнително непозната за широката публика, но е от съществено значение за работата на енергийната система.

"Електроенергията е специфична стока. Дълги години се приемаше, че тя не може да се съхранява. Дори и днес, въпреки развитието на батериите, в голяма степен трябва да има в реално време баланс между производството и потреблението в енергийната система. За да има осветление, отопление, работещи заводи и стабилна система, трябва постоянно да има баланс между това, което се произвежда и това, което се потребява", обясни Георгиев.

По думите му ролята на координаторите на балансиращи групи се състои именно в това - да осигуряват баланс чрез управлението на портфейли от потребители, производители и системи за съхранение.

"Всичко това трябва да бъде планирано предварително. След това идва още по-сложната и по-отговорна работа - в близко до реално време да се управлява през различните сегменти на електроенергийния пазар", допълни той.

Тази задача става все по-трудна заради нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници.

"Ако преди няколко години системите бяха базирани на сравнително малък брой големи производители, които можеха да увеличават или намаляват производството си според нуждите на пазара, днес ситуацията е различна.

Един облак може да доведе до отпадане на стотици мегавати производство само за няколко минути. След това производството се възстановява. Това прави управлението на баланса значително по-предизвикателно", призна новият изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

Пълна либерализация - по модела на бизнеса

Сред основните теми в разговора беше и либерализацията на пазара на електроенергия, която предстои да обхване и битовите потребители. Според Георгиев бизнесът вече има достатъчно натрупан опит, за да се оценят реалните ефекти от свободния пазар.

"Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса, е, че либерализацията създава условия, най-важното, за конкуренция. Конкуренцията води до по-добри условия за потребителите на услугата. Не става въпрос само за цената. Става въпрос и за качеството на услугата, за възможността всеки участник да подобрява постоянно това, което предлага на клиентите си", заяви той.

Експертът сравни процеса с развитието на телекомуникационния и банковия сектор, където конкуренцията води до по-добри условия за потребителите.

"Регулираните цени по принцип не създават условия за ефективност. Докато при либерализацията всеки участник трябва да бъде максимално конкурентен в комплексната услуга, която предоставя, за да печели и запазва своите клиенти", подчерта той.

Батериите са следващата голяма революция

По думите на Георгиев батерийните системи променят фундаментално начина, по който функционират енергийните пазари.

"В университета ни учеха, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Днес вече виждаме огромна промяна. Само за няколко години цената на системите за съхранение спадна многократно, а технологичните им възможности нараснаха значително", коментира той и допълни, че ефектът от тази технология тепърва ще се усеща:

"Наистина е индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите преди стотина години, тъй като променя структурата на енергийната система и създава възможности за декарбонизация и устойчиво управление на системи, базирани на възобновяеми източници и съхранение на енергия."

Системите за съхранение и лидерството на България

Георгиев припомни, че страната ни вече е сред най-активните пазари за системи за съхранение на енергия. Според него това изпраща положителен сигнал към инвеститорите и създава предпоставки за развитие на нови индустрии.

"Стабилността на електроенергийната система е ключов фактор за индустрията, за новите производства и за дейта центровете. Вярвам, че увеличаването на капацитета за съхранение ще подкрепи цялостното развитие и индустриализация на страната", убеден е той.

В дългосрочен план се очаква именно управлението на енергийните системи да бъде основният фактор за конкурентоспособността на сектора, коментира още гостът.

Целия разговор гледайте във видеото!