Пазарът на системи за съхранение на енергия в България навлиза в период на ускорен растеж, а батериите постепенно се превръщат в задължителен елемент от все повече фотоволтаични проекти. Това коментира д-р инж. Димитър Белелиев, основател и ръководител на "АмонРа Енерджи". Повод за разговора ни е обявяването на ексклузивна дистрибуция на батерийните системи на китайския производител JA Solar за българския пазар.

Според официалните данни инсталираният капацитет за съхранение на енергия в страната вече достига около 3 GWh, като през тази година се очаква той да се удвои. "Батериите вече не са екзотика. Те постепенно ще станат нормална част от всяка по-сериозна фотоволтаична инвестиция - както за домакинства, така и за индустриални потребители", заяви пред Money.bg той.

По думите му особено голям потенциал има при предприятията с високо потребление на електроенергия. В своята дейност те непрекъснато търсят начини да намалят разходите си, да осигурят резервиране на мощности или да използват по-ефективно произведената от собствените им инсталации енергия.

Източник: amonraenergy.bg

От соларни панели към цялостни енергийни системи

На този фон партньорството на "АмонРа Енерджи" с един от водещите световни доставчици на фотоволтаични технологии и решения за съхранение на енергия изглежда като логична стъпка. Компанията JA Solar е част от категорията Bloomberg NEF Tier 1, в която попадат производители с доказано участие в проекти, финансирани от международни банки. Този показател често се използва като ориентир за производствен капацитет, надеждност и устойчивост.

"За нас партньорството с JA Solar е логична следваща стъпка в развитието на пазара. Досега фокусът беше основно върху фотоволтаичните панели, но бъдещето вече е в комбинираните решения - производство, съхранение и интелигентно управление на енергията", посочи за изданието Димитър Белелиев.

Според него следващият етап в развитието на соларния сектор няма да бъде свързан просто с инсталирането на повече панели, а с изграждането на интегрирани енергийни системи, които комбинират производство, съхранение и управление на електроенергията.

Източник: JA Solar

"Важно е да работим не просто с доставчик, а с партньор, който разбира накъде се движи енергийният сектор и може да осигури надеждни решения в дългосрочен план", допълни още той. Белелиев посочи, че компанията разглежда сегмента на батерийните системи като стратегическо направление за развитие както в България, така и на останалите пазари, на които присъства:

"Нашата амбиция е ясна - "АмонРа" да бъде сред водещите доставчици на батерийни решения в България и Европа, като изградим не само обем продажби, а и доверие, сервизна култура и дългосрочно присъствие на пазара."

От компанията посочват още, че едно от предимствата на новото продуктово портфолио е подходът към батерията като интегрирана част от цялостна енергийна система, в която са включени фотоволтаици, инвертори, управление, безопасност и сервизна поддръжка. Батериите използват литиево-желязо-фосфатна (LFP) технология, която се счита за една от водещите при стационарните системи за съхранение на енергия.

Пазарът расте, рисковете - също

Наред с възможностите на бързия растеж обаче Белелиев предупреждава и за рисковете, които съпътстват подобен пазарен бум. "Когато един пазар расте бързо, винаги се появяват участници, които се опитват да продават само на база ниска цена, без достатъчна експертиза, гаранции, сервиз и отговорност. При батериите това е особено чувствително, защото говорим за оборудване, което трябва да бъде безопасно, правилно оразмерено и интегрирано в електрическата система", коментира той.

По думите му потребителите трябва да обръщат внимание не само на цената. Ключови при вземането на решение следва да са фактори като реалният опит на производителя, гаранционните условия, броят гарантирани цикли на работа, техническата документация и възможностите за последваща поддръжка.

"Най-евтиното решение много често излиза най-скъпо, особено когато става дума за батерии", предупреждава Белелиев. Според него именно качеството на услугата и ангажиментът след продажбата ще отличават успешните компании на пазара през следващите години.

"В този сектор доверието ще се печели не с обещания, а с реално работещи системи и коректно обслужване след продажбата", категоричен бе той.