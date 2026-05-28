Трескавата тенденция за съхранение на енергия улесни ръста на инвестициите в батерийни системи, заедно с нарастващата им достъпност. Като оставим настрана разрешителните, изпълнителите инсталират такива устройства и съоръжения бързо, особено в сравнение с помпено-акумулиращите водноелектрически централи, пише Balkan Green Energy News.

На този фон делът на батерийните системи за съхранение на енергия (BESS) в България скочи до първото място в световен мащаб в няколко класации, съобщи и "Капитал".

През последните две години 2 милиарда евро са се влели в развиващия се сегмент, според статията, която Българската стопанска камара препубликува. По-голямата част от него е частен капитал, но грантовете, отпуснати по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) на Европейския съюз, са тези, които са го задействали.

Българската част от механизма, както и в останалата част от 27-членния блок, се нарича Национален план за възстановяване и устойчивост (NRRP или PVU).

В резултат на това страната сега има ролята на балансиращ производител на възобновяема електроенергия за своите съседи с висока фотоволтаична мощност, променяйки наратива за целия енергиен сектор. Освен това тя разчита на мащабни проекти за помпено-акумулиращи водноелектрически централи като дългосрочно решение за съхранение.

Само Калифорния се доближава до България по съотношение капацитет на BESS спрямо електроенергийната система

Данните от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) показват, че България разполага с 3,32 GW капацитет за съхранение, с над 8,6 GWh капацитет. Това се равнява на повече от два часа и половина зареждане или разреждане с пълна мощност.

В по-актуални данни, операторът на електроенергийната система (ESO) на страната вече е имал 3,43 GW на 20 май. Почти всичко е в диспечируеми съоръжения в рамките на преносната ѝ система. Това изключва битовите системи и други малки съоръжения. Нивото е най-високото в Европа в абсолютни стойности, тъй като Германия все още е под 3 GW, се казва в доклада.

Въпреки това, България е на най-високо ниво в света по дял на електроенергийната система с 16%, както и по отношение на общия размер на BESS (батерии с ниска енергийна ефективност) спрямо икономиката и населението си.

България разполага с еквивалент на повече от 46% от комбинирания капацитет на фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Със 136 GW, Китай покрива 3,5% от общия капацитет за производство на електроенергия и само 6,9 MW на 1 милиард щатски долара от БВП.

За сравнение, през март BESS (батерии с ниска енергийна ефективност) в мрежата в Съединените щати възлиза на 46,7 GW капацитет при 1,38 TW капацитет за производство на електроенергия - 3,4% - и 1,5 MW на 1 милиард щатски долара. Американският щат Калифорния разполага с 15,1 GW в батерии за комунални услуги, почти една трета от парка на страната, което е 14% от капацитета на електроенергийната система.

България е подписала договори за над 13 GWh капацитет за съхранение. Изданието припомни, че бюджетът и целта на програмата RESTORE са били намалени наполовина през 2023 г. При 399 милиона евро и 3 GWh, страната ни е мобилизирала два пъти повече частни инвестиции.

Инвеститорите са засекли ценовия сигнал, предвид бума на слънчевата енергия в страната и свързаните с него спредове в цените на електроенергията и спад в цените на оборудването. Инвеститорите у нас биха могли да се възползват по-бързо от енергийния арбитраж и системните услуги, отколкото в страни като Италия, въпреки че рискът е по-висок. Общата мощност на BESS в България е на път да се доближи до 5 GW до края на годината.

Гръцките ВЕИ също са от полза за България

Съседна Гърция е инсталирала 18 000 "зелени" мегавата, които произвеждат изобилна и евтина енергия от слънцето и вятъра в продължение на много часове от деня, а за някои дори на нулеви цени, пише местното издание Ekathimerini.

От януари 2026 г. изнася около един тераватчас на месец, което я нарежда на четвъртото място по големина нетен износител на електроенергия в Европа, след Франция, Швеция, Нидерландия и Белгия. Възобновяемите енергийни източници също значително подобриха позицията на страната на картата на европейските пазари, вече не е най-скъпият пазар, както беше дълго време.

Ползата от евтиното производство от ВЕИ едва се забелязва в сметките за ток на гръцките потребители. Основните бенефициенти не са гърците, а са... българите.

България вече е инсталирала 2,5 GW системи за съхранение на енергия, съхранявайки електроенергията, която внася от Гърция на нулеви цени през обедните часове, която захранва с мрежата си през нощта, когато цените се покачват след залез слънце, ограничавайки отклоненията.