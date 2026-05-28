Рибарството в глобален мащаб индустрия за около 671 млрд. долара, която осигурява работа на близо 59 милиона души, като около 90% от всички заети в нея работят в дребния и занаятчийски сектор. Сега голяма част от тези хора са на сушата.

Причината - войната в Близкия Изток изстреля цените на дизела до нива, в които излизането в морето означава чиста загуба, посочват от The World Forum of Fisher Peoples.

На много места даже в развити икономики като САЩ горивото е близо до исторически рекорди след гигантски ръст. Тъй като то обичайно формира между 30 и 50% от оперативните разходи на риболовен кораб, ударът е директен.

Най-засегнати са по-малките играчи в сектора. Въпреки правителствената помощ в държави като Франция е ясно, че натискът е много голям.

Особено тежко е положението в Глобалния Юг, където дребното рибарство е основен поминък и основен източник на протеин за крайбрежните общности.

На много пазари дизелът е с 60 до 120% по-скъп, отколкото преди конфликта - сривайки доходи и застрашавайки продоволствената сигурност на цели общности.

Без скорошно решение на кризата в Близкия Изток за западните общества резултатът ще са по-високи сметки, а за всички по-бедни страни ще има само едно: глад.