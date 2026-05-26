Нефтените пазари са в необичайна ситуация: анализатори предупреждават, че цените на суровия петрол може да останат трайно над $100 за барел, докато трейдърите продължават да залагат, че кризата ще отшуми след броени седмици.

Разминаването между пазарния оптимизъм и фактическата реалност е рядко виждано досега.

Графиките и борсовите движения обаче са едно, а ситуацията на касата в магазина - друго. За потребителя най-добре е да се подготви за негативния сценарий, при който ще имаме скъп петрол за дълго.

Три месеца по-късно

Иран блокира Ормузкия проток в отговор на военната кампания на САЩ и Израел. OilPrice.com обаче отбелязва в свой материал, че трейдърите продължават да увеличават "мечите" си позиции: дните на 19 май, "мечите" позиции в Brent са достигнали 100 млн. барела - спрямо 40 млн. в края на март.

Логиката им е, че кризата ще приключи скоро. Засега тя само се задълбочава.

Преговорите с Иран вървят "по организиран и конструктивен начин", обяви президентът Тръмп, но веднага добави, че не бърза с сделката и блокадата остава. Пазарите получиха поредното "ще видим" вместо яснота.

Не само това, но и днешният ден започна с нови US удари по иранска военна инфраструктура, което определено не е обнадеждаващо.

Над 15 млн. барела дневно - извън пазара

Природни ресурси и пазарни анализатори Лий Гоеринг и Адам Розенцвайг оценяват смущението на доставките на поне 15 млн. барела дневно - обем, надхвърлящ всяка предишна нефтена криза в историята. Въпреки това Brent на пиков ръст е превишил рекорда си от 2008 г. само с около $4 за барел - реакция, несъразмерна с мащаба на шока.

"Пазарът е изправен пред енергийно разместване, по-голямо от всяко досега регистрирано, и реагира така, сякаш е труден, но в крайна сметка временен проблем", пишат двамата в последния си тримесечен коментар, цитиран от OilPrice.com.

Директорът на Международната енергийна агенция (МАЕ) Фатих Бирол вече предупреди, че ако ситуацията не се подобри, до юли-август световните петролни пазари може да влязат в "червена зона". Запасите се стопяват, а доставки от Близкия изток на практика липсват. Точно преди пика на лятното търсене.

Ако блокадата продължи, Brent от $120 до $150 може да се окаже "новото нормално" за следващите години, смятат Гоеринг и Розенцвайг. Инвестициите в нефтогазовия сектор са вяли от около десетилетие - откакто американският шистов бум свали цените в средата на 10-те години.

Сега производственият резерв е минимален, а времето за реакция - дълго.

Какво усещат потребителите

Иран е далеч, а малцина от нас въобще са виждали на живо суров петрол, но ефектите от кризата са очевидни. Последните данни на Евростат показват сериозни двуцифрени ръстове на цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз на годишна база.

България е сред страните с най-голям скок през април, като при дизела - най-важното гориво за бизнеса и селското стопанство, само Словения е пред нашето 19,5-процентово поскъпване в сравнение с април миналата година.

Поскъпването на горивата носи верижен ефект, тъй като, по данни на МАЕ, преките и непреки енергийни разходи съставляват до 50% от общите променливи разходи при производството на храни в развитите икономики. Транспортирането на стоки поскъпва, а с него - и цените по рафтовете. Суровините за пластмасови опаковки, торове и препарати са на петролна основа и реагират пряко.

В България поради множество причини липсата на LNG доставки от Близкия Изток по-малко се усеща от икономиката (най-вече заради липсата на големи газови електроцентрали), но при евентуално продължаване на кризата или нова ескалация през есента отоплителният сезон вероятно ще се превърне във финансово бреме за много домакинства.

В момента хранилището в Чирен е едно от най-празните в ЕС.

Затова и икономисти съветват потребителите да бъдат разумни - да се избягват излишните пътувания с автомобил, да се преосмисли бюджетът при покупка на хранителни и битови стоки и даже при добра цена в момента да се трупа запас от по-трайни и нужни артикули, за да не се усети поскъпването на следващ етап.

Колко дълго ще продължи ситуацията, в която се намираме, зависи главно от политическите ръководства на САЩ и Иран. Дори и да стигнат до сделка обаче, връщането на 15 милиона барела петрол в глобалния оборот не се случва от днес за утре.