Apple A18 Pro, в случая - без дефекти и заради това инсталиран в iPhone 16 Pro

Вероятно даже Apple не са очаквали този ефект. Когато преди няколко месеца компанията представи Macbook Neo - първият ѝ евтин компютър от буквално десетилетия, пазарът полудя по него. Огромното търсене разкри голямата (публична) тайна на модела - той се задвижва от отхвърлени при качествения контрол чипсети за iPhone 16 Pro, които вече са свършили и затова се налага да се правят нови поръчки.

Именно тази практика - т.нар бининг, е в основата на огромна част от устройствата на Apple, които не са премиум клас.

За какво става дума

Производствените линии за чипове са така направени, че от всяка силициева пластина стават много бройки. Поради спецификата на процеса обаче няма как всички те да бъдат с еднакво качество. Затова те веднага се тестват, като резултатът определя съдбата им.

Най-добрите се влагат в чипсетите от топ клас - при тях няма установени дефекти. Всички останали случаи обаче са много по-интересни - започва преразпределянето, от което идва и названието (bin -кофа, англ.).

Ако се установи проблем при върхово натоварване се задават по-ниски параметри на работа. Когато дадено ядро не работи правилно, връзката към него се прекъсва. В случаите, в които поради някаква причина консумацията на енергия е по-висока от очакваното, чипът се използва в устройство, за което икономията не е от такава критична важност.

Всички тези компоненти работят напълно коректно в съответните рамки - просто тестовете са показали, че не покриват най-суровите изисквания.

Само при наистина тежки дефекти чипът се рециклира.

Над 15-годишна практика

Според публикация на WSJ, която цитира запознати от индустрията, Apple преупотребява несполучливи компоненти поне от времената на първия iPad и iPhone 4. Именно тогава компанията за първи път започна да използва свои процесори от модела A4.

Според източниците на бизнес изданието тези чипове, при които са били установени проблеми с консумацията на енергия, не са се влагали в смартфоните, а в Apple TV приемниците, които се включват в контакта, а не работят на батерия.

По същия начин се е процедирало и с проблемните S7 процесори за Apple Watch - в крайна сметка са били монтирани във втората генерация HomePod.

По същия начин проблемни чипове са се влагали в цял куп по-евтини Apple устройства - iPhone SE (А15 Bionic), iPad mini (A17 Pro), iPhone 17e (A19), iPhone Air (A19 Pro). При компютрите ситуацията е подобна - най-евтините версии с M процесори най-често имат по едно графично ядро по-малко, което не значи, че чипсетът е произведен по този начин, а просто, че се използват бройки, при които е установен проблем.

Говорим за устройства, произведени в милиони бройки, които освен това са "бюджетни" само по стандартите на Apple.

Така стигаме и до Macbook Neo - първия компютър на Apple, който използва смартфон процесор. Става дума за A18 Pro от 2024 г., използван в iPhone 16 Pro. Или по-точно за тези бройки, при които е установено, че само 5 от шестте GPU ядра работят и съответно няма как да се използват за флагмана.

Бинингът се прилага масово в полупроводниковата индустрия, защото така намалява отпадъците и дава възможност на производителите да предложат решения в множество ценови класове без да се налага да инвестират в отделни производствени линии. Въпреки това, рядко се говори публично за тази практика - от гледна точка на потребителя това да използва "дефектен" чип, няма как да е нещо положително.

Особено когато е платил "данък Apple" на касата.