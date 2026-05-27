Европейският съюз се готви да наложи историческа глоба на компанията Alphabet, на която е гигантът Google, съгласно Закона за цифровите пазари.

Това ще бъде най-голямото наказание, налагано някога, откакто мащабният пакет за дигитални промени влезе в сила през март 2024 г.

Според разследване на германската медия Handelsblatt, позоваваща се на източници от Европейската комисия, санкцията ще бъде в диапазона на "високите трицифрени милиони евро", което означава, че сумата може да е до 1 милиард евро.

Google - виновен

Разследването на Брюксел е насочено срещу практиката на търсачката несправедливо да фаворизира собствените си услуги в резултатите от търсенето за сметка на независими конкуренти.

В антимонополното право този похват е известен като "самопредпочитане".

Според европейските регулатори, когато потребителят търси продукт или услуга, алгоритъмът на Alphabet умишлено избутва по-напред собствените си платформи. Това лишава алтернативните бизнеси от органичен трафик и нарушава правилата за свободна конкуренция на Единния европейски пазар, се казва в информацията.

Последната дума

Решението на Европейската комисия вече е в напреднала фаза на финализиране. Очаква се официалното съобщение за глобата да бъде направено преди лятната ваканция на институциите. Според източниците председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще има последната дума относно точния размер на финансовата санкция.

Изготвеният закон дава право на Брюксел да налага глоби в размер до 10% от глобалния годишен оборот на технологичните компании при първо нарушение, и до 20% при системни рецидиви.

Глобалният годишен оборот на Alphabet Inc. за фискалната 2025 година е над 400 милиарда щатски долара.

Глобата идва въпреки опитите на Google да уреди въпроса. В началото на май Ройтерс съобщи, че компанията е предложила промени в политиката си за спам, за да отговори на опасенията на Комисията. ЕК предостави на Google допълнително време за отговор, след като счете първоначалното предложение за съответствие за недостатъчно.