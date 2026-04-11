Жителите на региони, където туризмът е основен двигател на икономиката, често са повлияни както от положителните, така и от отрицателните му страни. Част от вторите включват по-високи цени на стоките и услугите, големи сезонни потоци от хора и, оказва се, ограничения за пране.

Красотата изисква жертви

Макар да липсва закон на национално ниво, местни разпоредби в някои градове на Испания (включително Барселона) забраняват простирането на дрехи на тераси, които се виждат от улицата. Целта на управляващите е да се запази представителния (а в повечето случаи и исторически) облик на града и фасадата на сградите, пише EuroWeekly.

Оказва се, че тези наредби съществуват отдавна, но до този момент не са прилагани, поради което голяма част от испанците не знаят за съществуването им. В последно време общинските съвети обаче все по-често се обръщат към тях. Причината за тази промяна може да е свързана с факта, че глобата достига 750 евро, в зависимост от града и ситуацията.

Източник: iStock

Освен простирането, за нарушение се смятат още изтръскването на килими през прозорците, капеща вода по улицата, хвърлянето на предмети от балкона и дори единствено съхранението на моп за почистване или играта на домино.

Простирането обаче не е единственото необичайно нещо, за което глобяват в Испания

Миналата година повече от 80 общини разпоредиха създаването на регистър с ДНК на кучетата в града. Тя се извлича от проба от слюнка, взета от ветеринарния лекар, която се регистрира в общината. Целта е да се идентифицират собственици, които не почистват след домашните си любимци, като глобата при нарушение може да достигне 300 евро, пише BBC.

Трудно бихме си представили Испания без уличните музиканти, които са се превърнали в част от културата на страната. Преди десетилетие обаче кметът на Мадрид предприема мерки срещу шума, които включват забрана на усилвателите, смяна на местоположението на всеки два часа и поне 75 метра разстояние между артистите.

Източник: iStock

Най-противоречивата мярка е въвеждането на задължително прослушване, което музикантите трябва да преминат, за да получат безплатно разрешение за свирене на открито, което се подновява всяка година. Тези, които нямат такова, могат да бъдат глобени за нарушаване на обществения ред, разказва EL PAIS.

Важен закон за туристите е този, забраняващ запазването на място на плажа с кърпа. Докато у нас това е често срещана практика, в градове в областите Валенсия и Малага тя е забранена със закон от 2014 година. Глобите започват от 50 евро, но могат да достигнат до стотици евро, в зависимост от местните наредби, съобщава Forbes.

Източник: iStock

Правенето на пясъчен замък също подлежи на забрана в региона на Валенсия с цел запазване на плажовете, а глобата при нарушение достига 1500 евро.

Подобна е ситуацията и с носенето на бански на обществени места - обичайна гледка по родното Черноморие. Така разходка без риза в Барселона може да струва 300 евро. До 200 евро пък стига глобата при шофиране с неподходящи обувки, а пътуването на стоп на магистрали и двулентови пътища може да донесе глоба от 80 евро на шофьора и на пътуващия.

Испанските закони засягат дори бебешките имена. Подобно на някои други страни, новородените в Испания не могат да бъдат кръстени на диктатори, на библейски "злодеи" (например Юда и Каин), обидни съществителни имена и брандове. Под забрана са още целите имена на известни личности или дублиране при първото и второто дете.

Независимо от абсурдността на някои регионални разпоредби, те се оказват ползотворни за местния комфорт и... общински бюджет.