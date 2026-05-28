Държавният жп оператор "Сърбия воз" е приключил миналата година с най-голямата загуба в историята си, възлизаща на 1,8 милиарда сръбски динара (около €15,3 милиона). Само година по-рано отрицателният резултат е бил около 260 милиона динара (€2,2 милиона), а през 2023-а компанията дори е била на печалба.

Финансовите данни, публикувани в сръбския търговски регистър и цитирани от изданието Danas, идват на фона на мащабната модернизация на жп инфраструктурата в страната. Тя се реализира основно с участието на китайски компании и външно финансиране.

Причините за рязкото влошаване на резултатите са комбинация от големи инвестиции, високи разходи по поддръжката, скъп подвижен състав и спад в доверието към железниците след серия инциденти, смята директорът на Клъстера на железниците в Югоизточна Европа Драголюб Раич.

Сред тях са срутването на навеса на гарата в Нови Сад и няколко случая на дерайлирали влакове край Суботица. По думите на Раич това е разколебало част от пътниците относно безопасността на железопътния транспорт.

Скъпа инфраструктура и поддръжка

Най-сериозната критика обаче е насочена към начина, по който Сърбия изгражда новата си железопътна мрежа. Според Раич моделът, при който голяма част от оборудването, технологиите и системите се доставят от Китай, води до значително по-високи разходи за поддръжка.

По данни на Транспортната общност за Западните Балкани поддръжката на 1 км жп линия в Сърбия струва около €80 000 годишно при средно между €22 000 и €25 000 в Европа.

По думите му проблемът е, че голяма част от компонентите и инженерната поддръжка остават зависими от външни доставчици, вместо да бъдат изградени местни сервизни и логистични капацитети.

Раич посочва още, че "Сърбия воз" работи с различни типове влакове - швейцарски на Stadler Rail, китайски композиции и по-стари руски модели. Това допълнително увеличава разходите, тъй като поддръжката изисква различни резервни части, технологии и специализирани екипи.