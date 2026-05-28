Три хуманоидни робота сортираха близо 250 000 пакета за 200 часа без нито един хардуерен отказ. Демонстрацията на американската Figure AI, стартирала на 13 май в Сънивейл, Калифорния, постави нов ориентир за индустриалната автоматизация и постави на дневен ред много сериозни въпроси за бъдещето на труда.

Планираният тест трябваше да продължи само един 8-часов работен ден. Предизвикателството беше отправено от ветерана в индустриалната автоматизация д-р Скот Уолтър, който чрез социалните мрежи покани Figure AI да докаже, че хуманоидите могат да издържат цяла смяна с човешко темпо.

Три робота F.03, наредени на конвейерна линия и управлявани от невронната мрежа Helix-02, преминаха тази цел без инциденти. Изпълнителният директор Брет Адкок взе решение да не спира.

Роботите се редуваха автономно: когато батерията на един наближеше края си - след около четири часа - на негово място влизаше друг, а първият се отправяше към безжична зарядна станция. Системата Helix-02, разработена изцяло вътрешно след прекратяването на партньорството с OpenAI в началото на 2025 г., управляваше роботите директно - без дистанционно управление от хора.

За 200 часа трите машини обработиха общо 249 560 пакета, или средно по 1248 на час.

Човекът спечели. Засега

Figure AI организира и директна проверка: робот F.03 срещу стажант в 10-часова надпревара по сортиране. Човекът победи с минимална разлика: 12 924 пакета срещу 12 732 за машината, или 2,79 срещу 2,83 секунди на пакет.

Цената обаче е различна: стажантът приключи смяната с травма на лявата предмишница, докато на машината ѝ нямаше нищо. Адкок коментира без заобикалки: "Това е последният път, в който човек ще победи."

Figure AI в момента е оценена на около 39 млрд. долара и е увеличила производствения си капацитет 24 пъти - заводът BotQ произвежда по един робот на час.

Индустрията вече не чака

Демонстрацията не е изолиран експеримент. Според Международната федерация по роботика в световен мащаб са инсталирани 4,66 млн. индустриални робота към 2024 г. - с 9% повече от предходната година, като само за 2024 г. са монтирани 542 000 нови машини.

Хуманоидите, които могат директно да използват човешки работни станции, набират скорост и сред тях: 2027 г. кумулативните им инсталации се очаква да надхвърлят 100 000, като логистиката, производството и автомобилната индустрия ще формират 72% от годишните инсталации.

Реалните внедрявания вече включват Atlas на Boston Dynamics при Hyundai, Digit на Agility Robotics в складове на Amazon, и Figure 02 в завода на BMW в Южна Каролина.

Goldman Sachs отчита, че производствените разходи за хуманоидни роботи са паднали с 40% само за една година - значително над прогнозираните 15-20%. При сегашното ценово ниво от 50 000 до 80 000 долара роботът в американски склад се изплаща за 12 до 18 месеца - това вече не е футуристична идея, а позиция в таблица с ROI.

Заместване или трансформация?

Няма как да не сравним цената на машината и с годишната заплата на човека.

Изследване на икономисти от MIT и Бостънския университет още преди цели 6 години излезе със заключението, че за половин десетилетие роботите и автоматизациите ще изместят 2 милиона работници с перспективата "ерозията" на човешката заетост да се ускори десетократно до 2030 г.

Бавният прогрес на технологията до преди година-две, войната в Украйна и икономическите проблеми в САЩ и Китай позабавиха изпълнението на прогнозата, но последните развития определено не я опровергават.

Тъй като животът не е "Терминатор 2", ефектът от навлизането на роботите не е само отрицателен. Докладът на Световния икономически форум "Бъдещето на труда" за 2025 г. прогнозира, че технологичната трансформация ще създаде 170 млн. нови роли до 2030 г., като ще замести 92 млн. съществуващи - нетна печалба от 78 млн. работни места.

Хуманоидните роботи не заместват работниците като цяло - те заместват конкретни задачи: повтарящи се, физически натоварващи или непривлекателни в дългосрочен план. Заместването се случва на ниво задача, не на ниво работно място. Поне на теория - в рамките на която се предполага преквалификация на човека с акцент върху това, в което е силен.

Въпросът не е дали хуманоидите ще навлязат в складовете и заводите - а колко бързо работниците и политиците ще се адаптират.