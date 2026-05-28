Турция актуализира националната си стратегия за изкуствен интелект, стремейки се да възпроизведе технологичните постижения, постигнати в отбранителната ѝ индустрия, чийто напредък е преобразил концепциите за водене на война, пише Daily Sabah.

Правителствените институции, отбранителните компании и фирмите от частния сектор засилват инвестициите си за разширяване на възможностите на страната в областта на изкуствения интелект в области, вариращи от големи езикови модели и приложения в публичния сектор до инфраструктура за данни и автономни отбранителни системи.

Инициативата идва в момент, когато изкуственият интелект все повече преобразува глобалните индустрии, включително производството, финансите, здравеопазването, отбраната и публичната администрация, подтиквайки страните да се конкурират за технологично лидерство и дигитален суверенитет.

Аактуализираната стратегия има за цел да позиционира Турция сред страните, способни не само да използват технологии с изкуствен интелект, но и да ги проектират, произвеждат и изнасят конкурентно в световен мащаб.

Източник: iStock

Нов национален план за действие в областта на изкуствения интелект

Турция започна финалните подготовки за ревизирана национална пътна карта за изкуствен интелект, координирана от Министерството на промишлеността и технологиите.

Министерството наскоро събра препоръки и мнения от заинтересованите страни в рамките на подход, който служителите определиха като подход на "колективен интелект" и "социална отговорност". Очаква се актуализираният "План за действие в областта на изкуствения интелект" да бъде представен следващия месец.

Очаква се пътната карта да даде приоритет на увеличаването на изчислителната мощност на изкуствения интелект, ускоряването на цифровата трансформация в индустриите и обществените услуги и разширяването на вътрешната екосистема за напреднали технологии за изкуствен интелект.

Властите също така планират да разширят образователните и работните програми, фокусирани върху изкуствения интелект, насочени към обучение на специалисти, способни да превърнат данните от публичния сектор в търговски и стратегически ценни приложения.

Фокус върху турскоезични модели на изкуствен интелект

Една от най-видимите инициативи на Турция в областта на изкуствения интелект е съсредоточена върху разработването на турскоезични модели на големи езици.

ИИ T3, разработен чрез партньорство между фондация T3 и пионера в областта на дроновете Baykar, влезе в бета тестване през юли 2025 г. чрез платформата за социални медии NSosyal. Моделът с отворен код е проектиран да работи както на турски, така и на множество други езици.

Проектът включва сътрудничество от институции като Министерството на образованието, държавната Анадолска агенция (AA), обществената телевизия TRT, Турската академия на науките (TÜBA), Фондацията за политически, икономически и социални изследвания (SETA) и Microsoft.

Междувременно Съветът за научни и технологични изследвания на Турция (TÜBITAK) продължава усилията си за изграждане на друг вътрешен модел на големи езици, специално пригоден за турските езикови и културни нюанси.

Тласък върху вътрешната инфраструктура за данни

Турция също така ускорява инвестициите в вътрешна инфраструктура за центрове за данни, за да запази чувствителните данни и да ги обработва в страната.

В рамките на партньорство между Turkcell и Google Cloud са планирани хипермащабни центрове за данни в Анкара, с цел пълен оперативен капацитет до 2028 г.

Очаква се съоръженията да поддържат облачни изчисления, обучение по изкуствен интелект и високопроизводителна обработка на данни, като същевременно спомагат за намаляване на зависимостта от задгранична инфраструктура.

Отбранителната индустрия поема водеща роля

Очаква се отбранителният сектор на Турция, който придоби международна известност чрез бойни дронове и местни военни системи, да играе централна роля в трансформацията на изкуствения интелект.

Президентството на отбранителните индустрии (SSB) по-рано тази година публикува документ с искане за информация за учението ALFA за изкуствен интелект, квантови и автономни системи.

Сценариите на учението включват оперативна съвместимост, възможности за рояци дронове, градски операции, защита на подводната инфраструктура и квантово криптирана комуникация между безпилотни летателни апарати.

Отбранителната компания Havelsan също така разшири своята корпоративна платформа за изкуствен интелект MAIN, която се фокусира върху възможности на турски език и приложения в публичния сектор.

Според компанията, платформата включва голям езиков модел с 9 милиарда параметъра, оптимизиран за турски език, и поддържа повече от 200 езика за превод, обобщаване и текстов анализ.

Допълнителните възможности включват обработка на гласови команди, генериране на бележки от срещи, тактическо планиране, медиен анализ, помощ за киберсигурност и поддръжка на кодиране.

Публичните институции се адаптират към ерата на изкуствения интелект

Публичните институции също се стремят да интегрират съвместими с изкуствен интелект системи и стандарти.

Дирекцията по комуникациите стартира инициатива за техническа трансформация на правителствените уебсайтове, насочена към подобряване на начина, по който системите с изкуствен интелект идентифицират и интерпретират официална информация онлайн.

Властите казват, че усилията са предназначени да засилят видимостта и целостта на официалната информация, като същевременно помогнат за противодействие на цифровата дезинформация и манипулации.

Очаква се инициативата да позволи на системите с изкуствен интелект точно да разпознават и интерпретират съдържанието, институционалните структури и основните референтни области, намиращи се на уебсайтовете на публичните институции.

Целта е да се запази целостта на публичната информация, да се увеличи видимостта на официалното съдържание и да се засили комуникационният капацитет на Турция.

Дирекцията стана и първата турска публична институция, която се присъедини към платформата с отворен код за изкуствен интелект Hugging Face, която има над 18 милиона потребители в световен мащаб и хоства над 2,4 милиона модела на изкуствен интелект.

Сътрудничество с тюркските държави

Турция също така търси по-широко регионално сътрудничество в областта на изкуствения интелект чрез Организацията на тюркските държави (OTS).

На неформална среща на върха, проведена този месец в Туркестан, Казахстан, държавите членки обсъдиха съвместни инициативи, включително разработването на споделен тюркски модел за голям език и по-широко сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Страните също така се споразумяха да подготвят План за действие за развитие на изкуствения интелект и цифровите технологии до края на годината, като се фокусират върху области като образователни технологии, здравни системи, опазване на културата и икономическа интеграция.