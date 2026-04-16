Недостатъчно развитата социална инфраструктура в селата, изменението на климата, недостигът на вода и постоянно покачващите се цени, водещи до икономическа несигурност, правят селското стопанство все по-непопулярен избор за бъдещо кариерно развитие на младите хора в Турция.

Според официални данни едва 14% от регистрираните в растениевъдството попадат в групата на младите, а в животновъдството - 23%, пише Hurriyet Daily News.

Въпреки че официалните стойности в Системата за регистрация на фермери са близо два пъти по-ниски от реално заетите, според Хюсеин Далгар - ректора на университета Бурдур Мехмет Акиф Ерсой, средната възраст на работещите в сектора в страната се е увеличила до 59 години, като едва около 5% са между 18 и 32 години.

Тези данни притесняват управляващите и браншовите организации, защото индикират за бъдеща криза в производството. За да търсят решение на проблема Съветът за висше образование и Фондацията за клъстериране на селскостопански технологии се обединяват в проект за разработването на ферми с изкуствен интелект, който цели привличането на 40 хиляди младежи, съобщава местното издание "Милиет".

Първото технологично стопанство ще бъде обособено именно в университета, като след него ще бъдат създадени 40 хиляди ферми с капацитет от 100 говеда в цялата страна. Планира се да се включат поне още десет учебни заведения.

Целева група на проекта са младите хора, които имат връзки със селото или наследствено стопанство. Те ще преминат през обучителни програми от три до шест месеца, след което ще имат възможност да кандидатстват за изграждане на технологична ферма на тяхна земя. В зависимост от техния успех и представяне, изградената инфраструктура може да им бъде изцяло прехвърлена след период от пет до десет години.

Според Далгар фермите ще бъдат оборудвани с най-съвременни роботи, задвижвани от изкуствен интелект.

"С млади хора, използващи технологии и практикуващи животновъдство по научни и идеални стандарти, ще намалим смъртността на телетата и ще увеличим средния добив на мляко от 25 литра на 45 литра", обясни той.

Освен застаряващата работна ръка в сектора, подцел на проекта е насърчаване на създаването на семейство, като неженените фермери ще получават заплати, еквивалентни на две минимални, а женените - на три.

С интегрирането на технологиите в селското стопанство южната ни съседка цели да реши задълбочаващ се проблем в цяла Европа и да подсигури бъдещето на производството си, като показва на младите хора, че секторът се движи в крак с времето, а значителна част от работата може да бъде автоматизирана. Ръководителите на проекта очакват над 40 ферми да заработят до края на септември.