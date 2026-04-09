Турският отбранителен сектор отчита 1,91 милиарда долара в износ само за първото тримесечие на 2026 г. — ръст от 12,1% на годишна база. Цифрите идват след рекордна 2025 г., когато страната постигна над 10 милиарда долара в отбранителен износ, бележейки скок от 48% спрямо предходната година.

И правителството в Анкара ясно показва, че не смята да спира дотук.

От зависимост към износ

Трансформацията на турската отбранителна индустрия е едно от най-значимите стратегически постижения на страната от началото на века. Преди две десетилетия около 80% от нуждите на турските въоръжени сили се покриваха с вносни системи.

Днес тази зависимост е паднала под 20%, а страната не само произвежда за себе си, но и изнася в мащаби, сравними с утвърдени военнопромишлени сили.

Тласъкът към самостоятелност е продукт и на сложните отношения на Анкара със западните ѝ партньори от НАТО. Резултатът е развитието на собствени платформи — от бойни дронове до ракетни системи и военноморски техника.

Ердоган открива заводи, обещава $3 милиарда инвестиции

На фона на тези резултати президентът Реджеп Тайип Ердоган през миналата седмица откри нови производствени мощности на Roketsan в Анкара и постави основите на допълнителни съоръжения. На церемонията бяха предадени нови системи, сред които балистичната ракета Tayfun, зенитно-ракетният комплекс Siper, противокорабната система Atmaca, ракетите за ПВО Hisar-A и Hisar-O, Sungur, крилатите ракети Çakır и SOM и серията MAM, използвана от дроновете Bayraktar TB2.

"Основната цел за отбранителната индустрия в следващия период е да произвежда високотехнологични продукти по-бързо, по-ефективно и в по-големи количества", заяви Ердоган, цитиран от в. "Сабах". Той обяви откриването на съоръжения за производство на гориво в Съръкале, завод за бойни глави в Лалахан и нов инженерен център за авангардни технологии.

Завършените инвестиции достигат 1 милиард долара, а общият мащаб на проектите ще стигне 3 милиарда долара, посочи президентът.

"Стоманеният купол" и изкуственият интелект

Ердоган наблегна и на многопластовата въздушна отбранителна архитектура на страната — т.нар. "Стоманен купол". "Докато около нас летят ракети и дронове, ние можем да се чувстваме в безопасност", каза той.

Президентът подчерта, че дигитализацията и алгоритмите на изкуствения интелект преобразяват самата концепция за отбрана и че качеството на продуктите и софтуера на бойното поле се променя с всяко технологично поколение.

Факт е обаче, че "куполът" на Ердоган все още не се е доказал. Разположени в Турция американски ЗРК Patriot свалиха иранските ракети, летящи към територията на страната по време на войната.

Цел: Топ 10 в света до 2028 г.

Секторът вече включва над 3500 компании с около 100 000 заети. Целта, която Ердоган постави, е годишният износ да достигне 11 милиарда долара до 2028 г. — прагът, необходим за влизане сред десетте най-големи износители на отбранителна техника в света.

При положение, че само март тази година е донесъл 803 милиона долара във военен износ е ясно, че южната ни съседка изгражда много сериозен капацитет.