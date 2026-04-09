Тази година Централна кооперативна банка (ЦКБ) отбелязва 35 години от своето създаване - период, белязан от устойчив растеж, последователно развитие и утвърждаване като значим участник в банковия сектор в България.

Банката е регистрирана на 28 март 1991 г. с решение на Софийски градски съд и лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната. Нейни основни учредители са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и над 1100 кооперативни организации. В началото мисията на ЦКБ е насочена към подкрепа и развитие на кооперативната система в България.

През годините институцията последователно разширява своя обхват на дейност и международно присъствие. През 1993 г. ЦКБ става асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки (ЕАКБ), което ѝ дава възможност да извършва операции извън страната. През 1999 г. банката придобива статут на публично дружество с акции, търгувани на Българската фондова борса, а от 2002 г. основен акционер е "Химимпорт" АД. През 2004 г. ЦКБ се присъединява към Международната асоциация на кооперативните банки, а от 2007 г., с присъединяването на България към Европейския съюз, става пълноправен член на ЕАКБ. През 2026 г. членството на страната в Еврозоната създава хоризонт за нови перспективи в банковата дейност.

Днес ЦКБ е утвърдена универсална търговска банка, предлагаща широк спектър от продукти и услуги както за индивидуални, така и за корпоративни клиенти. В съответствие със съвременните тенденции в банковия сектор, институцията активно развива своите дигитални канали и внедрява иновативни решения. Банката въведе интелигентния чат бот - Беа на линия 24/7 в платформата Viber, за да предостави най-доброто клиентско обслужване. Биометричното решение на ЦКБ, интегрирано в мобилното приложение CCB Mobile, дава изцяло ново ниво на сигурност и достъпност при онлайн пазаруване и потвърждаване на трансакции. Услугата Click to Pay внася лекотата и удобството на безконтактното плащане при пазаруване онлайн. С незабавните преводи по програма Blink и плащанията по мобилен номер Blink P2P, междубанковите парични трансфери се случват за секунди по всяко време на денонощието.

По повод своята 35-годишнина ЦКБ предлага специални промоционални условия за нови кредитни карти за физически лица. Кампанията е валидна до 1 май 2026 г., като подробна информация за условията и допълнителните предимства е достъпна на официалния сайт на банката: www.ccb.bg.

Стабилното представяне на ЦКБ се потвърждава и от водещи секторни класации. През 2025 г. банката заема 6-о място в България по балансова стойност на активите според данни на Българската народна банка. В международен план, в класацията на SeeNews за 100-те най-големи банки в Югоизточна Европа за 2024 г., ЦКБ се изкачва до 28-о място, като отчита близо 11% ръст на активите и подобрява позицията си с две места спрямо предходната година. По този начин ЦКБ затвърждава мястото на сред водещите финансови институции в региона и потвърждава последователните усилия за стабилен растеж, високи резултати и устойчиво развитие.