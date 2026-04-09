Бразилия официално включи най-големия производител на електромобили в света в своя печално известен "Списък на срама", след разкрития от 2024 г. за условия на труд, граничещи с модерно робство в негови заводи. В обвинението се споменава за трафик на хора и злоупотреби с трудови договори.

Списъкът, публикуван от бразилското министерство на труда, носи допълнителен риск за репутацията на автомобилния производител на най-големия му пазар след Китай, пише CNBC.

Забранява се на китайската компания да получава заеми от местни банки, но това не засяга работата на единствения завод на BYD в Бразилия, където са били наети потърпевшите работници.

Източник: GettyImages

Подизпълнителят отрича

Jinjiang Group, изпълнителят чрез когото са наети въпросните 163-ма работници, побърза да отрече всичко, а от централата на BYD заеха отбранителна позиция. Те твърдят, че научили за "робските условия" от медийните публикации в края на ноември.

Крайната отговорност винаги е на върха на веригата. Според регулаторите в Бразилия BYD не може да се скрие зад паравана на подизпълнителя, тъй като е длъжна да контролира всеки аспект от условията на труд на своята територия.

Модерно заложничество

От разследването на бразилските власти става ясно, че китайските работници са били вкарани в класически капан за подчинение. Техните паспорти били конфискувани, депозирали са близо 900 долара за лоялност, а заплатите им се превеждали директно в Китай.

Макар скандалът да предизвика вълна от възмущение по света (дори в Пекин) и да замрази строителството на фабриката за електромобили в Бразилия с месеци, икономическата реалност бързо взе превес. През октомври самият бразилски президент Лула да Силва преряза лентата на завода.

Присъствието му бе ясен сигнал за стратегическата тежест на отношенията Бразилия-Китай. Оттогава машините не са спирали и заводът вече е изкарал над 25 000 единици за жадния за електромобили латиноамерикански пазар.

Интересното в бразилското законодателство е, че "Списъкът на срама" не е окончателна присъда, а по-скоро инструмент. Компаниите могат да избегнат включването в списъка или да бъдат извадени от него предсрочно, ако подпишат официално споразумение с държавата, обикновено с Федералното министерство на труда, което го издава.