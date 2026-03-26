Китайската компания за електромобили BYD, която се превърна в най-големият производител на коли на батерии в света, изпреварвайки Tesla, официално навлиза на българския пазар. Амбицията на BYD e да повтори това, което вече прави по света, а именно да обърне пазара и да направи притежаването на електромобил достъпно, стана ясно на събитие в София.

Мисията на BYD на българския пазар е ясна: да се наложат като сериозна, надеждна и конкурентна алтернатива. Производителят на електромобили отваря два шоурума в София, а до края на годината ще отвори още три в Пловдив, Варна и Бургас. Цените на колите започват от 19 400 евро за градските модерни коли и достигат до 58 000 евро за големите и свръхтехнологични SUV-та. До края на юни всички автомобили са на промоционална цена като някои отстъпки достигат до 5 000 евро.

Агресивно позиционирани както като цена, така и като характеристики, BYD имат възможност да завладеят българския пазар. Миналата година компанията продаде над 2,2 млн. чисто електрически автомобила, което е ръст от почти 28%. За сравнение, конкурентът Tesla отчете с около 600 000 доставки по-малко. Китайският производител изнесе над 1 млн. автомобила за чужбина през миналата година, а през май регистрира повече коли на батерии в Европа от Tesla за първи път.

Компанията вече се позиционира на пазарите на 36 държави с над 1000 шоурума, като идеята им е до края на 2026 г. те да достигнат над 2000. Нашият пазар е най-новият.

"България е много важна за BYD, и днес не само ви приветстваме в нашето семейство, но и поставяме началото на нова ера в българската мобилност", каза регионалният директор на BYD в България Маги Джоу. Тя представи гамата от електромобили в Европа и тези автомобили, които скоро ще пътуват по български пътища.

BYD отбелязва рекорд в класацията Fortune Global 500 за 2025 г., изкачвайки се на 91-во място от 143-то през предходната година, за първи път в ТОП100. "Това не е традиционна автомобилна компания. Ние сме технологичен гигант с почти 1 млн. служители, от които над 120 000 инженери", каза още Джоу.

В колите има вграден AI асистент, който може да отваря прозорците, да настройва желана температура, да върти големият екран на таблото. Можете да говорите с вашия електромобил, да го питате всякакви въпроси и дори да си поръчате кафе от него. Освен това можете да отключвате колата с телефона си.

2-рото поколение на батерията BYD Blade прави революция в зареждането на електромобили. Възможно е пълно зареждане за по-малко от 10 минути в нормални температурни условия. На екстремни температури от -30 градуса за зареждането му от 20% до 97% са нужни 12 минути. Става дума за заряд с мощност 230 Kw/h. Това стана ясно от думите на Андрей Пана, регионален продуктов мениджър на BYD Румъния.

Регионалният директор на BYD в България Маги Джоу по време на представянето на моделите

BYD, съкратено от Build Your Dreams ("Изгради мечтите си"), е основана през 1995 г. и започва като производител на презареждаеми батерии за мобилни телефони и други устройства. Батериите BYD Blade се използват от големите автомобилни компании Mercedes-Benz, Ford, Toyota и Kia. А дори и Tesla използват тези клетки в своя Model Y.

Заместник-генералният мениджър за Румъния, България и Молдова Андрей Дуика, разказа повече за моделите които ще пътуват по българските пътища. Още тази година BYD ще пусне на пазара 3 нови модела. BYD Sealion 7, на който беше поставен специален акцент е ключов за компанията, която иска да го направи най-добрият SUV.

Зад колите BYD стои и сериозна гаранционна политика. 6 години или 150 000 км. обща гаранция, и 8 години или 250 000 км. за задвижващата батерия.

През 2025 г. у нас са регистрирани 2 860 нови леки електромобила. Това е ръст от почти 50% спрямо предходната година. Въпреки това електрическите автомобили все още представляват едва 5.2% от целия пазар на нови коли в България. Малко над 6600 са регистрираните употребявани електромобили. Общо през 2025 г. автопаркът ни се е увеличил с над 9400 електрически коли.

Инфраструктурата напредва с над 2 500 публични зарядни точки, концентрирани основно в София и големите градове. Ценовият диапазон за нов електромобил в България започва от около 15 000 евро за базови модели и достига до над 50 000 евро за по-специални коли.