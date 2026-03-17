Китайският производител на електрически автомобили BYD официално навлезе в Словения, съобщават местните медии. Най-големият производител на коли с батерии е в страната с портфолио от изцяло електрически и хибридни автомобили, предприема този ход в сравнително слабия пазар за електромобили в Словения като част от своята европейска експанзия, пише SeeNews.

Компанията отваря първия си шоурум в търговския център Citypark в Любляна, като до края на годината са планирани още пет обекта в цялата страна. Китайският производител определя навлизането на словенския пазар като ключова част от по-нататъчшна европейска инвазия.

"Мисията на BYD е да предлага устойчиви технологии на колкото се може повече хора. Ето защо навлизането на словенския пазар на леки автомобили е важен етап в нашето разширяване в Европа", заяви изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли в прессъобщение.

Защо BYD избра точно Словения?

Въпреки че Словения изостава от много други европейски страни по отношение на приемането на електрически превозни средства, продажбите се увеличават. Миналата година електрическите превозни автомобили вече представляваха около една десета от пазара.

Пазарът на електрически и хибридни превозни средства в Словения се развива и търсенето нараства.

Впрочем, BYD не е първата китайска марка, която навлиза на словенския пазар. Утвърдени играчи като Geely и MG присъстват от известно време насам, докато по-нови марки, сред които Leapmotor и Dongfeng, също постигнаха значителен успех, особено с бюджетните си модели.

Въпреки това навлизането на BYD е значимо бизнес начинание за компанията, тъй като тя е най-големият производител на електрически автомобили в света. Компанията продаде над 2,2 милиона изцяло електрически коли миналата година, изпреварвайки дългогодишния лидер на пазара Tesla за първи път.

В Словения BYD първоначално ще предлага девет модела: изцяло електрическите Dolphin Surf, Atto 2, Seal и Sealion 7, както и plug-in хибридите Atto 2 DM-i, Sealion 5 DM-i, Seal 6 DM-i, Seal 6 DM-i Touring и Seal U DM-i.