Вносът на употребявани автомобили от Китай в Русия се е увеличил 2,5 пъти през първото тримесечие (януари до март) на 2026 г. в сравнение със същия период на 2025 г., достигайки 19 400 броя. Това съобщи Сергей Целиков, ръководител на агенция "Автостат", цитиран от ТАСС.

При марките употребявани автомобили внесени от Китай в Русия, най-много са тези от западни страни. За тримесечието Volkswagen е водещ по обем на вноса (5100 броя), следван от: Audi (2400), Toyota (2100), Honda (1600) и BMW (1400).

Що се отнася по-конкретно до "класацията" на моделите, най-чного предпочитания има за Toyota Corolla (1,500), следвана от: Volkswagen Tayron (1200), Audi Q3 (1000 броя), Audi A3 (980 броя) и Volkswagen Tharu (851 броя).