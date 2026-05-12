За пръв път в историята Китай изнася повече електромобили и plug-in хибриди, отколкото коли с двигатели с вътрешно горене. Данните за април показват, че т.нар NEV превозни средства са съставлявали 52,7% от общия автомобилен износ на страната, сочи Китайската асоциация на пътническите автомобили (CPCA), цитирана от WSJ.

Общо 769 000 автомобила са напуснали Китай само за един месец. От тях 406 000 са електрически или plug-in хибридни - повече от двойно в сравнение с година по-рано.

Ценова война у дома тласка производителите навън

През 2025 г. износът на NEV от Китай се е удвоил до 2,6 млн. броя, а Deutsche Bank прогнозира ръст от още 13% тази година.

Водещата роля е на BYD - компанията, която през миналата година изпревари Tesla като най-голям производител на електромобили в света. Geely пък е учетворил електрическия си износ само за първата половина на 2025 г. и вече оперира в близо 90 държави.

Зад рекордните износни числа стои остра криза на вътрешния пазар. Продажбите на пътнически автомобили в Китай са спаднали с 21,5% на годишна база до 1,38 млн. броя само за април, а в сравнение с март - с допълнителни 16%.

Поскъпването на петрола допълнително е изместило потребителите от бензинови модели, но и продажбите на електрически коли и хибриди са се свили с 6,8% до 849 000 броя.

Ценовата война у дома принуди компаниите да станат по-ефективни и по-агресивни на глобалния пазар. Анализаторите от UBS очакват нездравословната конкуренция да продължи "години наред", а растежът на вътрешния пазар да се забави чувствително.

Водени от митата и такси за рециклиране, китайските производители ускоряват изграждането на задгранично производство. Заводи вече работят или се строят в Тайланд, Бразилия, Унгария, Турция и Мексико.

Tesla също е в статистиката

Сред изнесените от Китай автомобили за април присъства и Tesla - от завода в Шанхай са напуснали страната 53 522 автомобила, а на китайските купувачи са продадени допълнителни 79 478 броя.

Китайските производители се очаква да достигнат 30% от световните продажби на автомобили до 2030 г., при 21% през 2024 г.