Около половината от целия обем продажби на руската компания "Норилски Никел" ("Норникел"), която е на второ място в света по големина в сектора, отиват за Китай (през първото тримесечие на годината), съобщи Антон Берлин, вицепрезидент и ръководител "Продажби" на "Норникел".

По думите му, около 15% от продукцията на компанията отива за руския пазар и около 5% - за американския пазар. Останалият дял от около 30% е разпределен за продажби между Европа, Северна Африка, Близкия изток и Азия (без Китай).

Военният конфликт в Близкия изток е повлиял на логистиката на доставките на "Норникел". Преди това компанията е транспортирала цветните метали по море през Суецкия канал или около Африка, "в зависимост от политическата ситуация", каза Антон Берлин.

"Сега корабите с метали на "Норникел" за да осъществят доставките обикалят само около Африка, не през Суецкия канал. Това създава някои логистични неудобства, но не критични - корабите пътуват с около три седмици повече, а разходите за превоз са малко по-високи", отбеляза той, цитиран от ТАСС.

По оценки на "Норникел", сега търсенето на международните пазари на цветни метали е останало почти на същото ниво, от преди конфликта в Близкия изток. "От декември миналата година са покачват цените на редица метали", обясни Антон Берлин. По думите му, текущите цени са по-близо до "фундаментално обоснованата ценова крива".