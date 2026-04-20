Около половината от целия обем продажби на руската компания "Норилски Никел" ("Норникел"), която е на второ място в света по големина в сектора, отиват за Китай (през първото тримесечие на годината), съобщи Антон Берлин, вицепрезидент и ръководител "Продажби" на "Норникел".

По думите му, около 15% от продукцията на компанията отива за руския пазар и около 5% - за американския пазар. Останалият дял от около 30% е разпределен за продажби между Европа, Северна Африка, Близкия изток и Азия (без Китай).

Военният конфликт в Близкия изток е повлиял на логистиката на доставките на "Норникел". Преди това компанията е транспортирала цветните метали по море през Суецкия канал или около Африка, "в зависимост от политическата ситуация", каза Антон Берлин.

"Сега корабите с метали на "Норникел" за да осъществят доставките обикалят само около Африка, не през Суецкия канал. Това създава някои логистични неудобства, но не критични - корабите пътуват с около три седмици повече, а разходите за превоз са малко по-високи", отбеляза той, цитиран от ТАСС.

По оценки на "Норникел", сега търсенето на международните пазари на цветни метали е останало почти на същото ниво, от преди конфликта в Близкия изток. "От декември миналата година са покачват цените на редица метали", обясни Антон Берлин. По думите му, текущите цени са по-близо до "фундаментално обоснованата ценова крива".

Защо цената на никела тръгна бързо нагоре

Защо цената на основен за направата на батерии за електромобили метал тръгна бързо нагоре

Четвъртата по население страна в света е негов основен производител и износител