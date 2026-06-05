Мощното оръжие на американската технологична индустрия се обърна срещу самата нея. Оказва се, че иранското правителство и неговите кибервойски активно използват ChatGPT и Gemini, за да дирижират шпионски операции и кибератаки срещу правителствени и корпоративни цели в САЩ.

Това става ясно след разследване на Financial Times. Свързани с Иран лица са използвали търговски системи с AI, за да подобрят фишинг кампании на свободно владеещ иврит и арабски език.

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Освен това с американските чатботове Иран е успял да генерира злонамерен код, да създава убедителни онлайн образи и да идентифицира уязвимости в целевите мрежи.

AI хакерски атаки

Тук трябва да се запитаме до каква степен изкуственият интелект може да диктува правилата на съвременната война? И къде точно се крие тънката граница между технологичния прогрес и превръщането на алгоритмите в неконтролируемо глобално оръжие?

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Иранските хакери са открили лесен начин да направят зло на врага. Чрез ChatGPT и Gemini те генерират перфектни фишинг съобщения на английски език, с които успешно подвеждат служители, изчистват грешки в собствените си вируси и събират разузнавателна информация за критичната инфраструктура на САЩ.

Зад тази активност стои прословутата иранска държавна хакерска група APT42, известна под кодовото име "Очарователното котенце". 

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Източник: iStock

Разследването разкрива, че групата е използвала модела дори и за заглушаване на най-модерните американски изтребители F-35.

ОАЕ под обсада

Атаките не са само към САЩ, но и към Израел и ОАЕ. Според данни, изнесени от председателя на Съвета за киберсигурност на ОАЕ д-р Мохамед Ал Кувейти, страната е изправена пред до 700 000 опита за кибератаки всеки ден.

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Ал Кувейти посочва директно Техеран като главен виновник за този дигитален терор. Иран и свързаните с него хакерски прокси групи използват AI за автоматизиране на атаките, сканиране на уязвимости и създаване на дълбоки фалшификати с цел дезинформация.

Бъдещето на войната

Може би в бъдеще традиционните сухопътни сблъсъци на бойното поле все повече ще отстъпват място на кибервойни и мащабни хибридни операции. Основните оръжия ще бъдат кодовете, дезинформацията и изкуственият интелект.

Парадокс на новия фронт е, че технологиите, създадени да улесняват човечеството, могат с няколко клика да бъдат обърнати срещу собствените си създатели. Предстои да видим как светът ще се адаптира към тази реалност.