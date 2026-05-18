Обединените арабски емирства ускоряват изграждането на нов нефтопровод, който ще удвои капацитета на националната компания ADNOC за износ на суров петрол, заобикаляйки Ормузкия проток.

Решението идва на фона на продължаваща военна криза в региона, която вече нанася сериозни щети на световните горивни пазари.

Коронованият принц на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян нареди на ADNOC да ускори реализацията на проекта по време на заседание на Изпълнителния съвет на емирството.

Новият тръбопровод с дължина около 500 км от Джебел Дана на брега на Персийския залив до Фуджейра ще добави 1,5 млн. барела дневен капацитет и се очаква да влезе в експлоатация през 2027 г.

Съществуващият тръбопровод Хабшан-Фуджейра, пуснат в експлоатация през 2012 г. с капацитет до 1,8 млн. барела на ден, работи на практика на пълен капацитет, откакто трафикът през Ормузкия проток се срина в началото на април.

Иран затвори протока в отговор на американско-израелски военни удари, започнали на 28 февруари - от около 20 млн. барела дневен поток, преминаващи преди войната, сега се превозват едва около 2 млн. барела.

Новият тръбопровод е част от по-широката експанзия на ADNOC, която обяви планове за възлагане на проекти за 200 млрд. дирхама (около 55 млрд. долара) между 2026 г. и 2028 г. След излизането на ОАЕ от ОПЕК компанията се стреми към производство от 5 млн. барела дневно до края на 2027 г. срещу около 3,45 млн. по-рано тази година.

Глобалната цена на кризата

Войните в Иран и Украйна са извадили от строя близо 9% от световния капацитет за нефтопреработка - най-голямото еднократно свиване от времето на Covid-19 пандемията.

Само иранският конфликт е спрял преработката на 3,52 млн. барела дневно, а войната между Русия и Украйна е отнела допълнителни 1,42 млн. барела. Украйнските удари срещу руска петролна инфраструктура са достигнали четиримесечен максимум през април - поне 21 атаки срещу рафинерии, износни терминали и тръбопроводи.

Шест държави от Персийския залив - Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ, Катар и Бахрейн, са намалили производството средно с 10,5 млн. барела дневно само през април. Международната агенция по енергетика (МАЕ) изчислява, че загубите от производство вече надхвърлят 1 млрд. барела и очаква пазарът да остане в дефицит до третото тримесечие на 2026 г.

Главният изпълнителен директор на TotalEnergies Патрик Пуяне предупреди, че около 500 млн. барела са вече изтеглени от световните резерви - число, което може да се удвои с оглед на времето за рестартиране на съоръженията.

Шефът на Saudi Aramco Амин Насър предупреди за "критично ниски нива" на бензин и авиационно гориво до лятото.

Кризата удари с особена сила Калифорния, където средната цена на бензина достигна 6,15 долара за галон - с 36% над националната средна стойност за САЩ. Щатът разчита на специализирана горивна смес, което затруднява заместването на доставките.

Дори и Ормузкият проток да бъде отворен, анализатори предупреждават, че физическите щети по регионалната инфраструктура ще държат горивните цени повишени до края на годината.