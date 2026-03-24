Администрацията на САЩ отговори положително на искането на Саудитска Арабия за допълнителни доставки на оръжия и боеприпаси, арсеналът от които е намалял поради конфликта в Близкия Изток. Това съобщава CNN, позовавайки се на служител, запознат с преговорите.

По думите на източника, администрацията на САЩ с готовност се е съгласила да помогне на Саудитска Арабия за осигуряване на защитата й срещу ирански атаки и е приела исканията на страната за попълване на запасите й от оръжия и боеприпаси.

Освен това, Вашингтон също така е разрешил на трети страни да доставят на Саудитска Арабия военно оборудване, произведено в САЩ.

САЩ вече одобриха продажбата на Кралството на 730 зенитни ракети за зенитно-ракетния комплекс Patriot, като поръчката беше на стойност 9 милиарда долара.

А само преди дни, администрацията на САЩ, заобикаляйки Конгреса на САЩ, съгласува оръжейни продажби за страни от Близкия Изток. По-конкретно, за ОАЕ одобрените доставки на оръжие са на стойност 8,4 милиарда долара, за Кувейт те са за 8 милиарда долара, а за Йордания - за 70,5 милиона долара.