Продължителен военен конфликт с Иран заплашва икономиките на Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) с тежък спад, като за някои от тях той би бил най-лошият от 90-те години на миналия век, пише Bloomberg, позовавайки се на анализ на Goldman Sachs.

Според прогнозите на икономиста от Goldman Sachs Фарук Суси, ако войната продължи и април и доведе до двумесечно спиране на корабоплаването в Ормузкия проток, брутният вътрешен продукт (БВП) на Катар и Кувейт може да се срине с 14% през 2026 г.

Това би бил най-дълбокият икономически спад за тези страни от войната в Персийския залив през 1990-1991 г. Саудитска Арабия и ОАЕ, благодарение на възможността си да пренасочват петролните потоци около пролива, ще пострадат икономически по-малко, но все пак биха могли да загубят съответно около 3% и 5% от своя БВП - най-лошите показатели от пандемията през 2020 година.

"За много икономики от Персийския залив войната в Иран може да има по-сериозни краткосрочни последици от пандемията. А когато "прахът" (от войната) се уталожи, те ще се възстановят, но белезите, които конфликтът ще остави върху доверието (на инвеститорите), тепърва предстои да се виждат", отбеляза Суси.

Анализаторите подчертават, че регионът е изправен пред двоен удар - страдат както петролният, така и непетролният сектор. На фона на блокирането на Ормузкия проток, цените на суровия петрол Brent надхвърлиха 103 долара за барел преди дни.Катар загуби временно възможността да изнася втечнен природен газ (LNG), а Бахрейн намалява производството в най-големия алуминиев завод в света, Alba.

В непетролния сектор, най-много ще бъдат засегнати недвижимите имоти, туризмът и инвестициите.Експертите обаче смятат, че Саудитска Арабия може да е в най-добра позиция в това отношение - кралството засега е отблъснало повечето атаки с ракети, а въздушното пространство на страната и бизнесът (засега) остават отворени.

Освен това, ако цените на петрола останат високи, бюджетният дефицит на Саудитска Арабия за 2026 г. може да се окаже дори по-малък от прогнозирания преди войната. ОАЕ вероятно ще поддържат бюджетен излишък, докато бюджетният дефицитът на Катар може да се увеличи.

Икономистите от Goldman Sachs отбелязват, че страните от Персийския залив може да продължат да прибягват до заеми на дълговите пазари. Инвеститорите засега не изразяват сериозни опасения относно облигациите, вярвайки, че пазарът не залага на продължителен конфликт.