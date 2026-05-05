Министерството на транспорта на Северна Македония обяви, че е избрало Electrobus Europe, част от унгарската Ikarus Group, за печеливш участник в търг за доставка на електрически автобуси и зарядни станции в страната. Сделката е на стойност 3,1 милиарда денара (50,3 милиона евро) без ДДС, съобщава SeeNews.

Electrobus Europe беше избрана за предпочитан участник в търга за доставката на 150 електрически автобуса и 75 зарядни станции, съобщи северномакедонското Министерство на транспорта в съобщение, публикувано на портала за обществени поръчки.

"Това е най-успешната обществена поръчка за електрически автобуси на Ikarus по обем до момента и представлява стратегически значима сделка", заявиха от Ikarus в прессъобщение, цитирани от местните медии.

Според публичната покана, публикувана през февруари, печелившият участник е длъжен да достави 30 автобуса в рамките на шест месеца, 60 автобуса в рамките на 12 месеца и още 60 в рамките на 18 месеца. Около 100 от автобусите ще бъдат използвани в столицата Скопие, докато останалите 50 ще бъдат разпределени в други градове.

През юли 2025 г. правителството на Северна Македония отмени търг за закупуване на 120 екологични автобуса, след като получи една-единствена оферта, която не отговаряше на необходимите критерии.