Правителството на Северна Македония следи за потенциалните скокове в цените на храните в супермаркетите и има план как да се справи с поскъпването, съобщава Mia.mk. В момента цените на слънчогледовото олио и яйцата се покачват значително, докато властите твърдят, че имат план, според който няма да позволят колебания в цените на хранителните продукти.

"Ние ще вземем нови мерки срещу ценовия ръст, който би повлиял на стандарта на живот на гражданите", заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицковски, цитиран от местните медии.

Той подчертава, че правителството ще предприеме всички налични мерки, ако се наблюдава неетично поведение от страна на веригите супермаркети, както и от страна на доставчиците и производителите. Новите мерки са свързани с налагане на финансови санкции за търговците, като властите обмислят и поставянето на ценови таван над някои продукти.

"Държавната пазарна инспекция е на място и в момента цените на слънчогледовото масло и яйцата се покачват рязко. Това е видимо и значително увеличение на цените, докато тези на други продукти по принцип не се отклоняват от предишните средни цени. Така че тази част е отбелязана, ние я анализираме. Следим я, изчисляваме я и няма да допуснем никакви колебания", коментира Мицковски.

Правителството на Северна Македония периодично налага спорната мярка таван на цените на основни хранителни продукти, за да овладее инфлацията и да защити потребителите. Мерките често засягат хлебопроизводството, месната промишленост и млечните продукти.